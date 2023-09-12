تعلن شركة Apple عن أسعار iPhone 15 وتوافره

كشفت شركة Apple عن أسعار ومدى توفر طرازاتها الجديدة من iPhone 15. سيبدأ سعر iPhone 15 Pro Max بسعر 1,199 دولارًا في الولايات المتحدة مع سعة تخزين تبلغ 256 جيجابايت، بينما سيبدأ سعر iPhone 15 Pro الأصغر بسعر 999 دولارًا مع سعة تخزين 128 جيجابايت. لن يكون تكوين 128 جيجابايت لجهاز iPhone 14 Pro Max متاحًا للشراء بعد الآن.

ستكون جميع طرازات iPhone 15 الجديدة متاحة للطلب بدءًا من يوم الجمعة 15 سبتمبر، وسيتم إطلاقها يوم الجمعة 22 سبتمبر في أكثر من 40 دولة ومنطقة.

بالإضافة إلى معلومات التسعير والتوفر، هناك شائعات بأن iPhone 15 Pro قد يكون أخف بنسبة تصل إلى 10 بالمائة من iPhone 14 Pro بسبب الإطار الأوسط الجديد المصنوع من التيتانيوم من الدرجة 5. حصلت MacRumors على الأبعاد الدقيقة لنماذج iPhone 15.

من المقرر عقد حدث Apple يوم الثلاثاء 12 سبتمبر الساعة 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ. سيتم بث الحدث مباشرة على YouTube وعلى موقع Apple الإلكتروني. قد يشعر محبو الهواتف الصغيرة بخيبة أمل، حيث تشير الشائعات إلى أنه قد يتم إيقاف إنتاج iPhone Mini بعد ثلاث سنوات من تشغيله.

يقال إنه يتم تدريب موظفي البيع بالتجزئة في Apple لإبلاغ العملاء حول التحول إلى ملحقات الشحن USB-C لسلسلة iPhone 15. سيتم تحذير العملاء من أن كابلات شحن Lightning الحالية لن تكون متوافقة مع الأجهزة الجديدة.

مع الإعلان عن الأسعار والتوفر، يمكن لمحبي Apple الآن الاستعداد لطلب طرازات iPhone 15 الجديدة وتجربة أحدث الميزات والتحسينات التي تقدمها هواتف Apple الذكية الرائدة.

التعاريف:

- iPhone 15: أحدث سلسلة هواتف ذكية أصدرتها شركة Apple.

– iPhone 15 Pro Max: الطراز الأكبر والأكثر تقدمًا من سلسلة iPhone 15.

- iPhone 15 Pro: الطراز الأصغر حجمًا والأقل تكلفة من سلسلة iPhone 15.

– تيتانيوم درجة 5: نوع من سبائك التيتانيوم المعروفة بقوتها وخفة وزنها.

مصادر: أخبار أبل، MacRumors