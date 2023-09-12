تقدم Apple هاتف iPhone 15 Pro بشريحة A17 Pro: أداء أسرع وقدرة على تتبع الأشعة

كشفت شركة Apple النقاب عن أحدث إضافة إلى تشكيلة iPhone الخاصة بها، وهو iPhone 15 Pro، الذي يتميز بشريحة A17 Pro القوية. تم تصنيع شريحة Apple Silicon الجديدة هذه باستخدام عملية متطورة تبلغ 3 نانومتر وتتميز بوجود 19 مليار ترانزستور مثير للإعجاب. لا توفر شريحة A17 Pro زيادة في الأداء بنسبة 10% للنوى عالية الأداء فحسب، بل تعرض أيضًا تحسنًا ملحوظًا بنسبة 20% في أداء وحدة معالجة الرسومات. وبفضل هذه التحسينات، من المقرر أن يحافظ iPhone 15 Pro على مكانته كأسرع هاتف ذكي في السوق.

إحدى الميزات الرئيسية لشريحة A17 Pro هي قدرتها على دعم تتبع الأشعة المسرع للأجهزة، وهي ميزة كانت متوفرة سابقًا فقط في وحدات تحكم الألعاب وأجهزة الكمبيوتر المتطورة. باستخدام هذه التقنية، يمكن لجهاز iPhone 15 Pro تقديم عرض إضاءة واقعي للغاية في الوقت الفعلي، مما يجعله أول هاتف ذكي يحقق هذا المستوى من القدرة الرسومية.

علاوة على ذلك، قامت Apple بتجهيز شريحة A17 Pro بوحدة تحكم USB-3، مما يتيح سرعات نقل بيانات تصل إلى 10 جيجابت في الثانية عبر منفذ USB-C الخاص بجهاز iPhone 15 Pro. ويمثل هذا تحسنًا كبيرًا مقارنة بسرعات USB-2 الأقدم التي يدعمها منفذ Lightning، مما يوفر للمستخدمين اتصالاً أسرع وأكثر كفاءة لنقل الملفات ومحتوى الوسائط المتعددة.

سيكون iPhone 15 Pro، المدعوم بشريحة A17 Pro، متاحًا للطلب المسبق بدءًا من يوم الجمعة، مع بدء المبيعات في المتجر في 22 سبتمبر. وبينما تواصل Apple دفع حدود تكنولوجيا الهواتف الذكية، يعد iPhone 15 Pro بـ تقدم تجربة مستخدم لا مثيل لها بفضل أدائها الاستثنائي وميزاتها المتطورة.

مصادر:

- تفاحة