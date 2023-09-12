يشاع أن شركة Apple ستوفر ما يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي لموديلات iPhone 15 Pro

وفقًا للشائعات الأخيرة، ربما تخطط شركة Apple لتقديم ما يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي لطرز iPhone 15 Pro. على الرغم من أنه لن تكون هناك أي تغييرات على تكوينات وحدة التخزين الداخلية، إلا أنه سيظل أمام العملاء مجموعة من الخيارات للاختيار من بينها.

تشير التقارير إلى أن شركة آبل اختبرت خيارات التخزين الحالية لتشكيلة iPhone الجديدة، مما يعني أن خيار 2 تيرابايت الذي تردد سابقًا لن يكون متاحًا. وبدلاً من ذلك، يمكن للعملاء الاختيار من بين خيارات 128 جيجابايت و256 جيجابايت و512 جيجابايت و1 تيرابايت.

على الرغم من أنه ليس من الواضح أي طراز محدد سيتلقى تعزيز ذاكرة الوصول العشوائي، فقد ذكر أن شركة Apple اختبرت كلاً من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR6 DRAM بسعة 8 جيجابايت و5 جيجابايت. تشير التكهنات إلى أن خيارات ذاكرة الوصول العشوائي المختلفة يمكن أن تعتمد على سعة التخزين المختارة، على غرار كيفية عملها مع iPad Pro.

فيما يتعلق بالموردين، يقال إن شركة Apple تعمل مع الشركات المصنعة مثل Samsung وMicron وSK Hynix من أجل ذاكرة الوصول العشوائي. وتعد هذه الشركات أيضًا موردين محتملين للتخزين، إلى جانب Western Digital وKioxia.

ومع اقتراب الإعلان الرسمي عن تشكيلة iPhone 15، سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كانت هذه الشائعات صحيحة أم لا. وينتظر محبو شركة آبل الكشف عن الأجهزة الجديدة والتأكد من مواصفاتها بفارغ الصبر.

مصادر:

- عنوان المقال المصدر: *"يمكن أن يحتوي A17 على 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي"*

- المصدر: أبل إنسايدر