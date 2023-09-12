Apple تقدم نماذج iPhone مصنوعة في الهند في يوم الإطلاق

اتخذت شركة Apple خطوة مهمة في توسيع البنية التحتية لسلسلة التوريد الخاصة بها خارج الصين من خلال بيع طرازات iPhone جديدة مصنوعة في الهند في يوم الإطلاق. بينما تقوم شركة Apple بتصنيع أجهزة iPhone في الهند لبعض الوقت، إلا أن جداول الإنتاج عادة ما تكون متخلفة عن مرافق التجميع الأساسية في الصين. ومع ذلك، فإن الفجوة الزمنية بين توفر طرازات iPhone الهندية الصنع وإطلاقها في سبتمبر تقلصت تدريجيًا على مر السنين. في العام الماضي، كانت طرازات iPhone 14 المصنوعة في الهند متاحة في سلسلة التوريد بعد حوالي ستة إلى ثمانية أسابيع فقط من ظهورها لأول مرة.

هذا العام، يستمر هذا الاتجاه حيث سيكون iPhone 15 هو المرة الأولى التي يتوفر فيها جهاز Apple من أحدث جيل من إنتاج الهند في اليوم الأول للبيع. بدأ إنتاج وحدات iPhone 15 في الهند في أوائل أغسطس. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه بينما تنتج المصانع الهندية أجهزة iPhone 15 وiPhone 15 Plus، فإن تجميع طرازات iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max الأكثر تميزًا لا يزال يعتمد على الصين.

ومع ذلك، فإن توفر وحدات iPhone 15 المصنوعة في الهند عند الإطلاق يعد خطوة مهمة نحو خطط Apple طويلة المدى لتقليل الاعتماد على الصين في التصنيع. حاليًا، يمثل موردو Apple في الهند ما يقرب من 7% من إجمالي عدد أجهزة iPhone المصنعة في جميع أنحاء العالم.

مصادر:

1. بلومبرغ