آبل ستطلق سلسلة iPhone 15

من المقرر أن تطلق شركة Apple أحدث سلسلة هواتفها الذكية، iPhone 15، هذا الأسبوع. ومن المقرر عقد حدث الإطلاق، المسمى "Vendorlast"، مساء الثلاثاء (بتوقيت الهند) الساعة 10:30 مساءً. ومن المتوقع أن تعلن الشركة عن تاريخ إصدار سلسلة iPhone 15 وسعرها خلال الحدث. يشاع أن سلسلة iPhone 15 تتميز بمنفذ شحن من النوع C، على غرار الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android. ومن المتوقع أيضًا أن يتم تحسين ميزات الكاميرا.

بالإضافة إلى هذه الميزات، ستكون سلسلة iPhone 15 متوافقة أيضًا مع AirPods وApple Watches. من المتوقع أن يتم إطلاق العديد من منتجات Apple جنبًا إلى جنب مع سلسلة iPhone 15.

تاريخ الإطلاق والسعر

من المقرر عقد حدث إطلاق iPhone 15 في 12 سبتمبر الساعة 10:30 مساءً (بتوقيت الهند). ومن المتوقع أن يكون سعر سلسلة iPhone 15 أعلى بـ 100 دولار من الموديلات السابقة. إلا أن الشركة لم تؤكد هذه الزيادة في الأسعار. ومن المتوقع أيضًا أن تنخفض أسعار سلاسل iPhone الأخرى نتيجة لذلك.

يُشاع أن الطراز الأساسي لجهاز iPhone 15 يبدأ بسعر 899 دولارًا أو 90,000 ألف روبية هندية. قد يبدأ سعر iPhone 15 Plus من 999 دولارًا.

مزايا جديدة

سيحتوي الطراز الأساسي لجهاز iPhone 15 على شاشة مقاس 6.1 بوصة وسعة تخزين 128 جيجابايت. وسيحتوي iPhone 15 أيضًا على شاشة مقاس 6.7 بوصة وعمر بطارية محسّن. سيتم تشغيله بواسطة شريحة A17 Bionic. ومن المتوقع أيضًا أن يتلقى الهاتف ترقيات البرامج مثل Titanium Edge وعدسة Max Persicope Telephoto.

مكان مشاهدة حدث الإطلاق

يمكن مشاهدة حدث إطلاق iPhone 15 على Apple TV وقناة Apple الرسمية على YouTube مجانًا. يتوفر رابط البث المباشر لحدث "Wonderlust" على https://www.youtube.com/watch?v=ZiP1l7jlIIA. ترقبوا آخر التحديثات!

المصادر: [المصدر ١]، [المصدر ٢]