حدث Apple 2023: إطلاق سلسلة iPhone 15 وApple Watch Series 9

استحوذ حدث Apple 2023 على اهتمام الناس حول العالم، وخاصة محبي شركة Apple والمهتمين بشراء هاتف iPhone جديد. خلال هذا الحدث، ستطلق Apple سلسلة iPhone 15 المرتقبة وأحدث إصدار من Apple Watch، السلسلة 9.

ووفقا للتقارير، سيكون هاتف iPhone 15 متاحًا في الهند فور إطلاقه عالميًا. يعد هذا خروجًا كبيرًا عن استراتيجيات الإطلاق السابقة، حيث بدأت مبيعات iPhone في الهند في وقت متأخر كثيرًا عن الإصدار العالمي. كشفت بلومبرج، نقلاً عن مصادر موثوقة، أن تجميع iPhone 15 يتم في الهند، مما يتيح التوفر الفوري لهذا الطراز في البلاد.

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت جميع الإصدارات، بما في ذلك iPhone 15 وiPhone 15 Pro وiPhone 15 Plus وiPhone Pro Max، ستكون متاحة على الفور في الهند. تاريخيًا، ظهرت إصدارات Pro لأول مرة في الهند في وقت لاحق بقليل، ولم يتم تجميعها في البلاد.

سيبدأ حدث Apple 2023 في الساعة 10:30 مساءً بالتوقيت الهندي القياسي. يمكن للمشاهدين مشاهدة الحدث المباشر على موقع Apple الرسمي وعلى موقع YouTube. سيتم بث الحدث مباشرة من Apple Park، المقر الرئيسي للشركة. سنقدم أيضًا تحديثات مباشرة على موقعنا الإلكتروني، لنبقيك على اطلاع بأحدث الميزات والإعلانات المتعلقة بجهاز iPhone 15 والمنتجات الأخرى.

المصادر: بلومبرج