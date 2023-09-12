حدث إطلاق iPhone 15 2023: الكشف عن سلسلة هواتف ذكية جديدة

من المقرر أن تكشف شركة Apple عن سلسلة هواتفها الذكية القادمة المرتقبة، iPhone 15، في حدث يسمى “Wonderlust”. سيقام الحدث في الساعة 10:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تعلن الشركة عن تاريخ بيع سلسلة iPhone 15. تشير التسريبات إلى أن أجهزة iPhone الجديدة قد تأتي مع منفذ شحن من النوع C يشبه نظام Android وميزات محسنة للكاميرا.

بالإضافة إلى iPhone 15، ستطلق Apple أيضًا منتجات أخرى مثل Airpods والساعات. ومع ذلك، فإن عامل الجذب الرئيسي للحدث سيكون بلا شك سلسلة iPhone 15.

سيتمكن محبو Apple من مشاهدة حدث إطلاق iPhone 15 مباشرةً على Apple TV وقناة Apple الرسمية على YouTube مجانًا. سيقام الحدث في 12 سبتمبر الساعة 10:30 مساءً بتوقيت الهند.

ويتوقع الخبراء والمحللون أن يكون سعر سلسلة iPhone 15 أعلى بـ 100 دولار من الموديلات السابقة. في الهند، من المتوقع أن يبدأ سعر الطراز الأساسي لجهاز iPhone 15 بسعر 899 دولارًا أو 90,000 ألف روبية، بينما قد يصل سعر iPhone 15 Plus إلى 999 دولارًا.

وسيحتوي الطراز الأساسي لجهاز iPhone 15 على شاشة مقاس 6.1 بوصة وسعة تخزين 128 جيجابايت، بينما سيأتي iPhone 15 Plus بشاشة أكبر مقاس 6.7 بوصة. يُشاع أن iPhone 15 يأتي مزودًا بشريحة A17 Bionic، وعمر بطارية محسّن، وحواف من التيتانيوم، وقدرات كاميرا محسّنة، وترقيات متنوعة للبرامج.

هناك أيضًا تكهنات تحيط بـ iPhone 15 Pro Max، والذي قد يحتوي على عدسة مقربة مقربة. ومن المتوقع أن يحظى هذا الجهاز باهتمام كبير في هذا الحدث.

بشكل عام، يعد حدث إطلاق iPhone 15 بالكشف عن سلسلة هواتف ذكية جديدة ومثيرة مع ميزات وإمكانيات محسنة. وينتظر عشاق Apple حول العالم بفارغ الصبر الإعلان الرسمي والمزيد من التفاصيل حول iPhone 15.

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– عنوان المقال: حدث إطلاق iPhone 15 2023: Apple مستعدة للكشف عن سلسلة هواتفها الذكية القادمة – iPhone 15

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