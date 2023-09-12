حدث Apple: إطلاق iPhone 15 والتحويل من Lightning إلى USB-C

من المقرر أن تصدر شركة Apple إعلانًا رئيسيًا في حدثها القادم، حيث تكشف النقاب عن هاتف iPhone 15 المرتقب. أحد أكبر التغييرات المتوقعة مع هذا الطراز الجديد هو التبديل من منفذ Lightning إلى منفذ USB-C. في حين أن هذا التغيير قد يثير اهتمام أولئك الذين يبحثون عن دمج الأجهزة، فمن المرجح أن يحبط المستخدمين الذين سيحتاجون إلى الاستثمار في كابلات جديدة.

إلى جانب iPhone 15 و15 Pro، من المتوقع أيضًا أن تقدم Apple أحدث الإصدارات من ساعتها الذكية الشهيرة، بما في ذلك Apple Watch Series 9 وApple Watch Ultra 2. ومن المتوقع أن تركز هذه التحديثات على التحسينات الداخلية بدلاً من تغييرات جذرية في التصميم.

وبالإضافة إلى الأجهزة الجديدة، يشاع أن شركة آبل ستكشف النقاب عن مجموعة من الملحقات المصنوعة من مواد أكثر استدامة. قد تكون هناك أيضًا تحديثات لعلبة AirPods Pro، وتحولها إلى اتصال USB-C.

سيتم بث الحدث، المقرر أن يبدأ في الساعة 1 مساءً بالتوقيت الشرقي / 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ، مباشرةً على قناة Apple على YouTube. من المرجح أن يتلقى الحاضرون في العرض التقديمي الشخصي معلومات قبل الإصدار الذي يتم بثه بقليل. للبقاء على اطلاع بأحدث الأخبار والتفاصيل، تابع التقارير المباشرة من فريق الأحداث في Apple، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو.

مصادر:

- الحافة