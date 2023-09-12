حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

الأخبار

حدث Apple: إطلاق iPhone 15 والتحويل من Lightning إلى USB-C

Byمامفو بريشيا

سبتمبر 12، 2023
حدث Apple: إطلاق iPhone 15 والتحويل من Lightning إلى USB-C

من المقرر أن تصدر شركة Apple إعلانًا رئيسيًا في حدثها القادم، حيث تكشف النقاب عن هاتف iPhone 15 المرتقب. أحد أكبر التغييرات المتوقعة مع هذا الطراز الجديد هو التبديل من منفذ Lightning إلى منفذ USB-C. في حين أن هذا التغيير قد يثير اهتمام أولئك الذين يبحثون عن دمج الأجهزة، فمن المرجح أن يحبط المستخدمين الذين سيحتاجون إلى الاستثمار في كابلات جديدة.

إلى جانب iPhone 15 و15 Pro، من المتوقع أيضًا أن تقدم Apple أحدث الإصدارات من ساعتها الذكية الشهيرة، بما في ذلك Apple Watch Series 9 وApple Watch Ultra 2. ومن المتوقع أن تركز هذه التحديثات على التحسينات الداخلية بدلاً من تغييرات جذرية في التصميم.

وبالإضافة إلى الأجهزة الجديدة، يشاع أن شركة آبل ستكشف النقاب عن مجموعة من الملحقات المصنوعة من مواد أكثر استدامة. قد تكون هناك أيضًا تحديثات لعلبة AirPods Pro، وتحولها إلى اتصال USB-C.

سيتم بث الحدث، المقرر أن يبدأ في الساعة 1 مساءً بالتوقيت الشرقي / 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ، مباشرةً على قناة Apple على YouTube. من المرجح أن يتلقى الحاضرون في العرض التقديمي الشخصي معلومات قبل الإصدار الذي يتم بثه بقليل. للبقاء على اطلاع بأحدث الأخبار والتفاصيل، تابع التقارير المباشرة من فريق الأحداث في Apple، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو.

مصادر:
- الحافة

By مامفو بريشيا

منشور له صلة

الأخبار

تجربة عالم آسر من عهد

سبتمبر 16، 2023 غابرييل بوتا
الأخبار

محطة الفضاء الدولية تواصل التعاون بين الولايات المتحدة وروسيا

سبتمبر 16، 2023 فيكي ستافروبولو
الأخبار

أهمية إعادة ضبط جهاز التوجيه الخاص بك قبل التخلص منه

سبتمبر 16، 2023 غابرييل بوتا

فاتك

تكنولوجيا

الحكومة تنصح أبل وجوجل برفض تطبيقات القروض غير الآمنة

سبتمبر 16، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات
تكنولوجيا

بيع الطلبات المسبقة لسلسلة iPhone 15 بسرعة، وزيادة فترة الانتظار

سبتمبر 16، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
تكنولوجيا

سيتم إطلاق هاتف iPhone 15 "صنع في الهند" عالميًا في 22 سبتمبر

سبتمبر 16، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
تكنولوجيا

العب أكثر من 550 لعبة مجانًا مع Zolaz Cloud Gaming

سبتمبر 16، 2023 غابرييل بوتا 0 تعليقات