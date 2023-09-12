يكشف حدث Apple لشهر سبتمبر عن تحديثات لأجهزة iPhone وAirPods وApple Watch

خلال حدث Apple المرتقب في 12 سبتمبر، كان التركيز في المقام الأول على إطلاق iPhone 15 الجديد. ومع ذلك، كشفت Apple أيضًا عن تحديثات لمنتجات أخرى، بما في ذلك تشكيلة AirPods وApple Watch.

أحد التحديثات الرئيسية التي يُشاع أنها تأتي مع تشكيلة iPhone 15 هو إضافة USB-C. وهذا يعني أن أجهزة iPhone الجديدة ستتحول أخيرًا إلى معيار USB-C المستخدم على نطاق واسع، لتحل محل موصل Lightning الخاص بشركة Apple. يتوافق هذا التغيير مع اللوائح القادمة للاتحاد الأوروبي. يبدأ سعر iPhone 15 من 799 دولارًا أمريكيًا لنسخة 128 جيجابايت، بينما يبدأ سعر iPhone 15 Plus من 899 دولارًا أمريكيًا لنسخة 128 جيجابايت.

بالإضافة إلى تحديثات iPhone، أعلنت شركة Apple أن AirPods Pro سيأتي الآن مع علبة شحن USB-C. يتماشى هذا مع تحول Apple التدريجي نحو استخدام موصل USB-C عبر أجهزتها، بما في ذلك أجهزة Mac وiPad والملحقات مثل جهاز التحكم عن بعد Apple TV 4K. قدمت Apple أيضًا زوجًا منقحًا من سماعات EarPods السلكية التي تتضمن USB-C.

تلقت تشكيلة Apple Watch أيضًا بعض التحديثات، مع شائعات تشير إلى علبة تيتانيوم داكنة للساعة الرائدة Watch Ultra 2 وشريحة S9 محدثة لـ Watch Series 9. عرضت Apple أحزمة FineWoven جديدة مصنوعة من مادة قماش ناعمة تسمى microtwill. ستكون هذه الأربطة متاحة بألوان مختلفة وستكون بمثابة بديل للعروض الجلدية ذات الجودة المنخفضة.

بشكل عام، عرض حدث Apple في سبتمبر مجموعة من التحديثات والميزات الجديدة لمنتجاتها. بدءًا من إضافة USB-C إلى تشكيلة iPhone 15 وحتى تقديم أحزمة FineWoven لساعة Apple Watch، تواصل Apple ابتكار وتحسين أجهزتها.

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التعاريف:

- USB-C: معيار موصل عالمي يسمح بالشحن ونقل البيانات وإخراج الصوت/الفيديو.

- موصل Lightning: موصل خاص بشركة Apple يُستخدم للشحن ونقل البيانات على أجهزة Apple.

- FineWven: مادة قماش ناعمة قدمتها شركة Apple كبديل للجلد الموجود على أحزمة Apple Watch وحافظات iPhone.

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