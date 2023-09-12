iPhone 15: إطلاق وخصومات على iPhone 12

في أخبار مثيرة لعشاق التكنولوجيا، تستعد شركة Apple لإطلاق هاتف iPhone 15 الذي طال انتظاره. ومن المتوقع أن يقدم هذا الطراز القادم ميزات وقدرات متطورة إلى الطاولة. وإلى جانب هذا الإعلان المثير، قررت شركة Apple أيضًا تقديم خصومات على iPhone 12، مما يجعلها في متناول العملاء.

يشاع أن iPhone 15 يتميز بمجموعة من الميزات الرائعة، بما في ذلك نظام الكاميرا المتقدم، وقوة المعالجة المحسنة، والتصميم الأنيق. ومع إطلاقه المحتمل، تهدف شركة Apple إلى ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في سوق الهواتف الذكية وتزويد المستخدمين بتجربة لا مثيل لها. لم يتم بعد تأكيد التاريخ الدقيق لإصدار iPhone 15، لكن المعجبين ينتظرون وصوله بفارغ الصبر.

لإفساح المجال للطراز الجديد، قررت شركة Apple تقديم خصومات على iPhone 12. بسعر 35,800 روبية فقط، يتيح هذا الخصم للمشترين المحتملين امتلاك هاتف iPhone الأفضل بسعر يسهل الوصول إليه. يأتي iPhone 12 نفسه مزودًا بشريحة A14 Bionic القوية، وشاشة Super Retina XDR المذهلة، وقدرات 5G، مما يجعله خيارًا جذابًا لمستخدمي الهواتف الذكية.

أثارت هذه الإعلانات من Apple الإثارة بين المستهلكين، الذين ينتظرون بفارغ الصبر إصدار iPhone 15 والاستفادة من سعر iPhone 12 المخفض. سواء كنت من عشاق التكنولوجيا أو تحتاج ببساطة إلى ترقية، فإن هذه العروض من Apple توفر لك فرصة لتجربة أحدث التطورات في تكنولوجيا الهواتف الذكية بأسعار معقولة.

التعاريف:

- iPhone 15: النموذج القادم في سلسلة iPhone من Apple، ومن المتوقع أن يتميز بقدرات متقدمة وتكنولوجيا متطورة.

- iPhone 12: طراز سابق من هواتف iPhone، وهو يُطرح الآن بسعر مخفض.

– الخصم: تخفيض سعر المنتج أو الخدمة، مما يجعلها في متناول المستهلكين.

مصادر:

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