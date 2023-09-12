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ملخص:

Byغابرييل بوتا

سبتمبر 12، 2023
ملخص:

يتوفر Apple iPhone 11 بسعر مخفض على Flipkart

تقدم Flipkart خصومات كبيرة على أجهزة Apple iPhone قبل إطلاق iPhone 15. ويمكن شراء iPhone 11، الذي أصبح الآن هاتفًا مناسبًا للجيب في فئة الهواتف الذكية المتميزة، مقابل Rs. 37,999. يمكن للعملاء الذين يستخدمون بطاقات ائتمان Flipkart Axis Bank الخاصة بهم الاستفادة من خصم إضافي قدره Rs. 1,900. وبذلك يصل السعر الإجمالي إلى روبية. 36,099. بالإضافة إلى ذلك، عرض تبادل يصل إلى روبية. 33,100 متاح أيضًا على iPhone 11.

ويتميز هاتف iPhone 11 بشاشة ساطعة مقاس 6.1 بوصة، ويعمل بشريحة Apple A13 Bionic التي توفر أداءً سريعًا. إنه مزود بكاميرات مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل يمكنها التقاط صور ومقاطع فيديو ممتازة بجودة 4K. يتضمن الهاتف أيضًا ميزات مثل الوضع الليلي والوضع الرأسي وSmart HDR.

التعاريف:

– Flipkart: شركة تجارة إلكترونية مقرها في الهند.
- iPhone 11: نموذج للهاتف الذكي تم تطويره وتصنيعه بواسطة شركة Apple Inc.
– الخصم : تخفيض السعر .
– MRP: الحد الأقصى لسعر التجزئة، وهو الحد الأقصى للسعر الذي يمكن بيع المنتج به.
– عرض الاستبدال: عرض استبدال جهاز قديم بخصم على جهاز جديد.

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By غابرييل بوتا

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