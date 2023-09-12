Apple تطلق iPhone 15 وApple Watch Series 9 في حدث Wonderlust

أطلقت شركة Apple مؤخرًا هاتفها الذكي iPhone 15 الذي طال انتظاره في حدث Wonderlust. إلى جانب iPhone 15، قدمت Apple أيضًا Apple Watch Series 9 في نفس الحدث.

خضعت Apple Watch Series 9 لعملية إعادة تصميم، حيث تتميز بشريحة S9 الجديدة، وهي أسرع شريحة سيليكون مخصصة في أي ساعة Apple Watch حتى الآن. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتميز بمحرك عصبي جديد، مما يعزز قدرات المعالجة في الساعة. يتيح ذلك للساعة أداء مهام مثل أوامر Siri دون الاتصال بالإنترنت، مما يؤدي إلى تحسين تجربة المستخدم.

من ناحية أخرى، يعد iPhone 15 بتغيير قواعد اللعبة في صناعة الهواتف الذكية. وفي حين لم يتم الكشف بعد عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بميزاته ومواصفاته، فإن عشاق Apple ينتظرون إصداره بفارغ الصبر.

يمثل كل من iPhone 15 وApple Watch Series 9 تطورات كبيرة في تكنولوجيا Apple، مما يوضح تفاني الشركة في الابتكار ودفع حدود ما هو ممكن في عالم التكنولوجيا.

بشكل عام، أثار إطلاق منتج Apple مؤخرًا الإثارة والترقب بين المستهلكين. من المقرر أن يحدث iPhone 15 وApple Watch Series 9 ثورة في أسواق الهواتف الذكية والساعات الذكية، حيث يقدمان ميزات وتحسينات متطورة من شأنها تعزيز التجارب اليومية للمستخدمين.

مصادر:

- حدث Wonderlust، أبل

– تعريف Apple Watch Series 9: أحدث إصدار لساعة Apple الذكية، والتي تتميز بهيكل مُعاد تصميمه، وقدرات معالجة محسنة، وميزات محسنة.

– تعريف iPhone 15: أحدث هاتف ذكي من Apple، والذي يعد بتقديم ميزات وتطورات رائدة في صناعة تكنولوجيا الهاتف المحمول.