لماذا يعتبر عيد ديوالي هو الوقت المثالي للترقية إلى iPhone

ديوالي، مهرجان الأضواء، هو الوقت المثالي لإضفاء بعض السطوع على حياتك من خلال الترقية إلى iPhone جديد تمامًا. وهذا العام، تقدم أمازون خصمًا مذهلاً على أحدث أجهزة iPhone 13، مما يجعلها لا تقاوم.

خلال موسم الأعياد، تقدم أمازون خصمًا هائلاً بنسبة 27 بالمائة على هاتف Apple iPhone 13 (128GB) بلون ضوء النجوم الجميل. بدلاً من السعر الأصلي 69,900 ريال. 50,749، يمكنك الآن الحصول عليه مقابل روبية فقط. XNUMX. يتيح لك هذا الخصم الانضمام إلى مجتمع مستخدمي Apple الحصري بتكلفة أقل بكثير.

ولكن هذا ليس كل شيء! تقدم أمازون أيضًا عروضًا إضافية للبنوك والتبادل لتحسين الصفقة بشكل أكبر. من خلال استبدال جهازك القديم، يمكنك توفير ما يصل إلى روبية. 45,000 على iPhone 13. سيعتمد المبلغ الذي توفره على حالة هاتفك الذكي القديم، لذا تأكد من التحقق من تفاصيل العرض الخاصة بمنطقتك عن طريق إدخال رمز PIN الخاص بك.

إذا كان لديك بطاقة ائتمان بنك ICICI، فيمكنك الاستمتاع بخصم فوري إضافي بنسبة 10 بالمائة على معاملات EMI بحد أدنى للشراء قدره Rs. 5,000. هذا يعني أنه يمكنك توفير ما يصل إلى روبية. 1,000 على جهاز iPhone 13 الجديد.

يعد iPhone 13 بحد ذاته مصدرًا قويًا للميزات. ويتميز بشاشة Super Retina XDR مذهلة مقاس 6.1 بوصة، ومجهز بكاميرا عريضة بدقة 12 ميجابكسل وفائقة الاتساع، مما يوفر إمكانات تصوير استثنائية. بفضل ميزات مثل Photography Styles وSmart HDR 4 والوضع الليلي، يمكنك التقاط صور مذهلة في أي ظروف إضاءة.

لذا، إذا كنت تفكر في ترقية هاتفك الذكي، فإن عيد ديوالي هو الوقت المثالي للقيام بذلك. مع الخصومات الجذابة والعروض الإضافية المتوفرة على iPhone 13، يمكنك الحصول على أحدث تقنيات Apple بين يديك دون إنفاق الكثير من المال. احتفل بمهرجان الأضواء هذا بأناقة مع هاتف iPhone جديد تمامًا.

أسئلة مكررة:

1. ما هو الخصم الذي تقدمه أمازون على iPhone 13 خلال عيد ديوالي؟

تقدم أمازون خصمًا هائلاً بنسبة 27 بالمائة على هاتف Apple iPhone 13 (128GB) بلون ضوء النجوم. السعر الأصلي روبية. تم تخفيض 69,900 إلى روبية. 50,749.

2. هل يمكنني توفير المزيد من خلال عروض الاستبدال على أمازون؟

نعم، يمكنك توفير ما يصل إلى روبية. 45,000 على iPhone 13 عن طريق استبدال جهازك القديم. تعتمد القيمة النهائية للعرض على حالة هاتفك الذكي القديم.

3. هل هناك أي عروض بنكية إضافية متاحة؟

نعم، إذا كان لديك بطاقة ائتمان بنك ICICI، فيمكنك الاستفادة من خصم فوري بنسبة 10 بالمائة، يصل إلى Rs. 1,000 على معاملات EMI بحد أدنى للشراء روبية. 5,000.

4. ما هي الميزات البارزة في iPhone 13؟

يتميز iPhone 13 بشاشة Super Retina XDR مقاس 6.1 بوصة، وإعداد كاميرا عريضة وفائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وأنماط فوتوغرافية، وSmart HDR 4، والوضع الليلي، وهو مدعوم بشريحة A15 Bionic للحصول على أداء استثنائي.