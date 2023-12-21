يحتفظ دونالد ترامب بصدارة قوية في السباق الرئاسي الجمهوري

يواصل الرئيس السابق دونالد ترامب هيمنته على ميدان المتنافسين الجمهوريين للرئاسة مع اقتراب مسابقة الترشيح الأولى. وفقا لأحدث استطلاع للرأي أجرته شبكة إن بي سي نيوز/دي موين ريجستر/ميدياكوم، يتمتع ترامب الآن بدعم بنسبة 51% كخيار أول من الناخبين المحتملين في أيوا، مما يعزز تقدمه على منافسيه من الحزب الجمهوري.

إن تقدم ترامب القيادي مدفوع بدعم قوي من الحزبين الإنجيليين والمحتملين لأول مرة، بالإضافة إلى أغلبية كبيرة من الجمهوريين الذين يعتقدون أن ترامب قادر على هزيمة الرئيس جو بايدن في الانتخابات المقبلة، على الرغم من التحديات القانونية المستمرة. علاوة على ذلك، يكشف الاستطلاع أن أنصار ترامب يظهرون حماسا والتزاما أكبر مقارنة بمنافسيه.

تعطي نتائج الاستطلاع نظرة ثاقبة لتفضيلات أعضاء الحزب الجمهوري المحتملين في ولاية أيوا. وبينما يتقدم ترامب بهامش كبير، لا يزال هناك جزء كبير من الناخبين منفتحون على النظر في مرشحين آخرين، مثل حاكم فلوريدا رون ديسانتيس والسفيرة السابقة للأمم المتحدة نيكي هيلي. وقد تمكن هؤلاء المتنافسون من الحفاظ على مستوى معين من الجاذبية على الرغم من تقدم ترامب القوي.

ومن الجدير بالذكر أن نتائج الاستطلاع تسلط الضوء على عدم القدرة على التنبؤ بالمؤتمرات الحزبية في ولاية أيوا، حيث ظهر فائزون غير متوقعين في الماضي، مثل السيناتور السابق عن ولاية بنسلفانيا ريك سانتوروم في عام 2012. وتصف خبيرة استطلاعات الرأي آن سيلزر تقدم ترامب بأنه "مسيطر"، ولكنها تحذر من أن يمكن أن تتغير ديناميكيات السباق بسرعة.

على الرغم من أن أداء ترامب جيد عبر مختلف الفئات السكانية، إلا أن أضعف دعم له يأتي من أعضاء الحزب الجمهوري المحتملين الحاصلين على شهادات جامعية، والمستقلين، وسكان الضواحي. ومع ذلك، فهو لا يزال يتصدر هذه المجموعات، وإن كان بهامش أضيق.

وقد زادت أهمية المؤتمرات الحزبية في ولاية أيوا من حدة هذه الدورة الانتخابية، حيث ينظر منافسو ترامب إليها باعتبارها فرصة حاسمة لتحدي زخمه ومنعه من تأمين الترشيح الأساسي لعام 2024 بسهولة.

وفي حين أن تقدم ترامب لا يزال كبيرا، فإن جزءا كبيرا من أعضاء الحزب الحزبي المحتملين يفكرون في مرشحين آخرين، وخاصة ديسانتيس وهيلي. ويحصل كلا المتنافسين على عدد كبير من أصوات الخيار الثاني، حيث يعتبرهما بعض الناخبين بدائل لترامب.

وباعتبارها الولاية الأولى التي تصوت في عملية الترشيح، فإن ولاية أيوا لها وزن كبير في تشكيل السباق. ومع ذلك، وكما أظهر التاريخ، فإن أي شيء يمكن أن يحدث في هذه المسابقة، ولا تزال النتيجة النهائية غير مؤكدة.