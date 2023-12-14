قم بزيادة إمكانات الاتصال إلى أقصى حد باستخدام أحدث ميزة الترجمة على iOS 17.2

ملخص: قدم تحديث برنامج iOS 17.2 من Apple خيار ترجمة جديدًا لزر الإجراء على أجهزة iPhone، مما يتيح للمستخدمين إجراء محادثات مترجمة في الوقت الفعلي بلغات متعددة. هذه الميزة التي ستغير قواعد اللعبة ليست دقيقة فحسب، بل إنها أيضًا تدرك السياق، وتلتقط الفروق الدقيقة والعامية بشكل فعال.

في سعيها المستمر للابتكار، أحدثت Apple مرة أخرى ثورة في مجال الاتصالات للمسافرين والطلاب ومتعلمي اللغة على حدٍ سواء. تعمل ميزة الترجمة المقدمة حديثًا على iOS 17.2 على تمكين المستخدمين من كسر حواجز اللغة دون عناء.

قبل التعمق في تجربة الترجمة، من المهم تخصيص تفضيلات اللغة الخاصة بك. ويمكن القيام بذلك باستخدام تطبيق الترجمة من Apple. ومن خلال الانتقال إلى الشاشة الرئيسية للتطبيق، يمكن للمستخدمين بسهولة تحديد اللغات المطلوبة من خلال نقرات بسيطة.

الآن، دعنا نستكشف كيفية تنشيط وظيفة الترجمة واستخدامها بشكل فعال على جهاز iPhone الخاص بك:

1. قم بالوصول إلى تطبيق الإعدادات على جهاز iPhone الخاص بك.

2. حدد موقع "زر الإجراء" وانقر عليه.

3. اسحب إلى خيار الترجمة وقم بتمكينه.

مع تمكين ميزة الترجمة، أنت الآن جاهز لبدء محادثات سلسة متعددة اللغات. اتبع هذه الخطوات لإطلاق العنان لإمكانات هذه الأداة الرائعة:

1. اضغط مع الاستمرار على زر الإجراء الموجود على جهاز iPhone الخاص بك.

2. ابدأ بالتحدث بلغتك المفضلة.

3. استمر في الضغط على الزر لالتقاط كلام أطول.

4. سيقوم جهاز iPhone الخاص بك بنسخ كلامك وعرضه في الجزيرة الديناميكية.

5. أسفل النص المكتوب مباشرةً، ستجد الترجمة باللغة التي اخترتها.

6. ستتم قراءة الترجمة بصوت عالٍ تلقائيًا، مما يسمح بفهمها بسهولة.

7. يمكنك إعادة تشغيل الترجمة في أي وقت عن طريق النقر على زر التشغيل بجانبها.

بفضل ميزة الترجمة المتطورة هذه، لم يعد التواصل عبر حواجز اللغة عائقًا. لقد أدى التزام Apple بتعزيز تجارب المستخدم إلى فتح إمكانيات جديدة للتفاعل العالمي الفعال. احتضن هذه الأداة المبتكرة وقم بتوسيع آفاق الاتصال الخاصة بك اليوم!