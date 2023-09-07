ساعة TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche: تعاون فريد من نوعه

أدى التعاون بين TAG Heuer وPorsche إلى إنشاء ساعة TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche المبتكرة. تعتمد ساعة الكرونوغراف هذه على تصميم "الصندوق الزجاجي" من TAG Heuer وتتميز بعلبة مقاس 42 مم × 14.9 مم مع كريستال ياقوتي مقبب يسمح بسهولة القراءة في أي زاوية. الساعة متوفرة من الذهب الوردي عيار 18 قيراط مع ميناء باللون البيج أو من الفولاذ مع ميناء فضي، وكلاهما مطليان بالروديوم وعقربي الساعات والدقائق.

ما يميز هذه الساعة هو حركتها الفريدة TH20-08. تعمل الحركة على تشغيل عقرب الكرونوغراف، الذي يتسارع مثل عداد السرعة في السيارة. عند تشغيل الكرونوغراف، يغطي العقرب بسرعة ثلث القرص خلال 9.1 ثانية. ومع ذلك، مع استمراره في الدوران حول القرص، فإنه يتباطأ تدريجيًا حتى يصل إلى القمة ويبدأ مرة أخرى بسرعة كبيرة. توفر هذه الميزة تجربة ديناميكية وجذابة بصريًا.

قامت TAG Heuer بتوسيع خط Carreras ذو "الصندوق الزجاجي" الخاص بها بنماذج مختلفة لتلبية التفضيلات المختلفة. تضيف Carrera Chronosprint x Porsche خيارًا رائعًا آخر لعشاق الساعات ومحبي ماركة السيارات الشهيرة. إن حركة الساعة الفريدة والتعاون مع بورشه يجعلها متميزة في السوق.

يبلغ سعر TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche 9,000 فرنك سويسري للنسخة الفولاذية و23,000 فرنك سويسري للنسخة الذهبية الوردية. يعد هذا التعاون بمثابة شهادة على الإبداع والابتكار الذي تقدمه كل من TAG Heuer وPorsche.

مصادر:

- تاغ هوير

- بورش