مجموعة عجلات HUNT E_All Mountain Alloy: الخيار الأمثل لراكبي الدراجات E-MTB

تم تصميم مجموعة عجلات HUNT E_All Mountain المصنوعة من السبائك خصيصًا لتلبية متطلبات E-MTBs الحديثة، بدءًا من منصات عزم الدوران المتوسطة خفيفة الوزن إلى الطرز عالية الطاقة. بفضل بنيتها المتينة وميزاتها المبتكرة، توفر مجموعة العجلات هذه مجموعة من الفوائد لراكبي E-MTB.

تم تصنيع مجموعة عجلات E_All Mountain من سبيكة 6069-T6 المبثوقة المعروفة بقوتها العالية وخصائصها خفيفة الوزن. يتم إقران هذه المادة بلمسة نهائية سوداء متينة مؤكسدة، مما يوفر المتانة والمظهر الأنيق. إن شكل الحافة الخلفية لمجموعة العجلات هو نفس شكل Enduro Wide V2 الموثوق به، والذي يتميز بأكتاف تقوية داخلية للحماية من التأثيرات القوية.

إحدى الميزات البارزة لمجموعة عجلات HUNT E_All Mountain هي نظام المحور الحر الخاص بـ PhaseEngage الخاص بـ E-MTB. يستخدم هذا النظام تصميمًا 6 × 1 لنقل الطاقة بشكل موثوق، حتى في ظل عزم الدوران العالي. يتميز النظام المحدث أيضًا بأجزاء داخلية فولاذية لطول العمر وزاوية مشاركة دقيقة تبلغ 8 درجات. بالإضافة إلى محامل REVO المزدوجة الغلق والمحاور كبيرة الحجم 17-T7075 مقاس 6 مم، يضمن نظام PhaseEngage الأداء الأمثل في ظروف الركوب الصعبة.

لضمان متانة طويلة الأمد، تم تصميم مجموعة عجلات HUNT E_All Mountain يدويًا بمكبرات صوت ثلاثية ذات مواصفات عالية. يتم ربط هذه المتحدث في محاور السبائك، والتي تتميز بمحامل REVO المزدوجة ذات الغلق الدقيق. توفر سبيكة 6069-T6 والتعزيز الداخلي أساسًا قويًا لمجموعة العجلات، بينما تعمل غسالات الحلمة المخروطية والحلمات النحاسية على تعزيز قوتها الإجمالية.

تم تصميم مجموعة عجلات HUNT E_All Mountain للتوافق مع أي E-MTB في السوق. وهي متوفرة بتكوينات 29 بوصة و27.5 بوصة وعجلة البوري، ويلبي تصميم محور PhaseEngage معايير Boost. تتوافق مجموعة العجلات أيضًا مع خيارات SRAM XD وShimano HG وShimano Microspline freehub.

لضمان جودة وموثوقية مجموعة عجلات E_All Mountain، فقد خضعت لاختبارات صارمة. يتضمن ذلك عمليات محاكاة FEA، واختبار الدراجين في العالم الحقيقي مع الدراجين والرياضيين المدعومين، واختبارات التأثير الصارمة على منصة داخلية. وقد تم استخدام نتائج هذه الاختبارات لتحسين مجموعة العجلات بشكل مستمر، مما يجعلها قادرة على التعامل مع أصعب ظروف القيادة.

بشكل عام، تعد مجموعة عجلات HUNT E_All Mountain المصنوعة من السبائك الخيار الأفضل لراكبي E-MTB الذين يبحثون عن مجموعة عجلات متينة وعالية الأداء. إن تصميمه المجرب والمختبر، والميزات الخاصة بـ EMTB، والبناء المصنوع يدويًا يجعله موثوقًا وطويل الأمد.

مصادر:

- بيان صحفي: صيد عجلات الدراجة