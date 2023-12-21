وجدت الدراسة صلة بين التمرين ووظيفة الدماغ

ملخص: اكتشفت دراسة حديثة وجود علاقة بين ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وتحسين وظائف المخ. ويشير البحث إلى أن النشاط البدني يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على القدرات المعرفية، والاحتفاظ بالذاكرة، وصحة الدماغ بشكل عام.

وفقا لدراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة كاليفورنيا، هناك علاقة قوية بين ممارسة الرياضة ووظيفة الدماغ. وأشار البحث إلى أن ممارسة النشاط البدني بانتظام يمكن أن يكون له فوائد كبيرة للقدرات المعرفية والاحتفاظ بالذاكرة.

وشملت الدراسة مجموعة من المشاركين تتراوح أعمارهم بين 25 و45 عاما. وتم تقسيمهم إلى مجموعتين، حيث شاركت مجموعة واحدة في نظام تمرين منظم لمدة خمسة أيام في الأسبوع بينما ظلت المجموعة الأخرى مستقرة. أجرى الباحثون سلسلة من الاختبارات المعرفية على جميع المشاركين قبل وبعد برنامج التمرين.

وكانت النتائج رائعة. أظهرت المجموعة التي مارست التمارين الرياضية بانتظام تحسينات كبيرة في قدراتها المعرفية مقارنة بالمجموعة المستقرة. لقد أظهروا احتفاظًا أفضل بالذاكرة، وزيادة مهارات حل المشكلات، وتحسين صحة الدماغ بشكل عام.

وترى الباحثة الرئيسية الدكتورة جين ويليامز أن التمارين الرياضية تعزز إنتاج عوامل النمو في الدماغ، مما يساعد على تحفيز تكوين خلايا عصبية جديدة وتقوية الروابط العصبية الموجودة. وهذا بدوره يؤدي إلى تحسين وظائف المخ.

هذه النتائج لها آثار كبيرة على الأفراد من جميع الأعمار. إن دمج النشاط البدني المنتظم في الروتين اليومي يمكن أن يعزز الأداء المعرفي وربما يقلل من خطر التدهور المعرفي لدى الأفراد المسنين.

وفي الختام، تسلط هذه الدراسة الضوء على العلاقة التي لا يمكن إنكارها بين ممارسة الرياضة ووظيفة الدماغ. يمكن أن يكون للانخراط في نشاط بدني منتظم تأثير عميق على القدرات المعرفية، والاحتفاظ بالذاكرة، وصحة الدماغ بشكل عام. إنه تذكير بأن البقاء نشيطًا بدنيًا ليس ضروريًا للحفاظ على صحة الجسم فحسب، بل أيضًا لتعزيز العقل الحاد والرشيق.