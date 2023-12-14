تُحدث Intel ثورة في ألعاب الكمبيوتر المحمول من خلال تحديثات برنامج التشغيل الموحدة

حققت شركة Intel خطوة رائدة في عالم ألعاب الكمبيوتر المحمول من خلال توحيد برامج تشغيل الرسومات الخاصة بها لكل من وحدات معالجة الرسومات المنفصلة والمتكاملة. وهذا يعني أن تحسينات الأداء التي تمت مشاهدتها في بطاقات الرسومات المنفصلة Arc A750 وA770 من Intel ستكون متاحة الآن على وحدات معالجة الرسومات المدمجة الجديدة أيضًا.

ويأتي أحدث تطورات إنتل في شكل سلسلة Core Ultra من شرائح الكمبيوتر المحمول، والتي تتميز بأول بنية شرائحية للشركة. تتميز شريحة الرسومات Meteor Lake الجديدة، المضمنة في هذه الرقائق، بما يصل إلى ثمانية أنوية Xe LPG جديدة، مما ينافس AMD's 780M iGPU الموجود في Ryzen 7 7840U. مع تقدم متوسط ​​معدل الإطارات بنسبة 10% على معالج AMD's iGPU، أو أداء مماثل، يمكن للمستخدمين توقع لعب سلس بدقة 1080 بكسل على أجهزة الكمبيوتر المحمولة الرفيعة والخفيفة.

لضمان حصول المستخدمين دائمًا على أحدث برامج التشغيل للحفاظ على تجربة الألعاب الخاصة بهم في أحدث التطورات، قدمت Intel برنامج تشغيل عام "مفتوح" يمكن تنزيله وتثبيته بواسطة أي شخص. يحتوي برنامج التشغيل الموحد هذا على جميع تحسينات الأداء الأساسية وتصحيحات اليوم الأول للعبة التي يرغب فيها اللاعبون.

على الرغم من أن الميزات الخاصة بـ OEM قد لا تكون متاحة مع برنامج التشغيل العام، مثل "وضع التحمل" الذي يحد من معدلات الإطارات إلى 30 إطارًا في الثانية على طاقة البطارية، إلا أنه لا يزال بإمكان المستخدمين الاستفادة من الإصلاحات العاجلة المبكرة وتحسينات الأداء العامة. إذا لزم الأمر، يمكن للمستخدمين لاحقًا التحديث إلى برنامج تشغيل مصمم خصيصًا لأجهزة الكمبيوتر المحمول الخاصة بهم.

تهدف Intel إلى تبسيط عملية التحقق من صحة OEM لتمكين اعتماد تحديثات برنامج التشغيل بشكل أسرع. تعمل الشركة بشكل نشط مع مصنعي المعدات الأصلية لضمان تمتع المستخدمين بتحديثات برامج التشغيل في الوقت الفعلي دون المساس بميزات ووظائف محددة توفرها الشركات المصنعة لأجهزة الكمبيوتر المحمول.

ومع هذا التقدم في تحديثات برامج التشغيل الموحدة، خطت إنتل خطوة مهمة إلى الأمام في تعزيز تجربة الألعاب على أجهزة الكمبيوتر المحمولة. يمكن للاعبين الآن أن يتوقعوا تحسينات سلسة في الأداء عبر كل من وحدات معالجة الرسومات المنفصلة والمدمجة، مما يجعلهم أقرب إلى اللعب الغامر الذي يرغبون فيه.