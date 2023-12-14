إنتل تطرح شرائح Core Ultra الجديدة ذات الأداء الرسومي المحسن

كشفت إنتل مؤخرًا عن أحدث سلسلة Core Ultra من شرائح الكمبيوتر المحمول، والتي تتميز ببنية شرائح جديدة وترقية كبيرة للقدرات الرسومية لوحدات معالجة الرسومات المدمجة. تتضمن لوحة رسومات Meteor Lake الجديدة في هذه الرقائق ما يصل إلى ثمانية أنوية Xe LPG جديدة، مما يجعلها على قدم المساواة مع AMD's 780M iGPU. تدعي شركة Intel أن وحدات معالجة الرسوميات المدمجة الجديدة الخاصة بها تقدم متوسط ​​معدل إطارات يبلغ 10% مقارنة بوحدة معالجة الرسومات iGPU الأفضل من AMD، مما يجعلها مناسبة للألعاب بدقة 1080 بكسل.

لضمان الأداء الأمثل للألعاب، قامت Intel بتوحيد برامج التشغيل لرسومات Arc المنفصلة والمدمجة. لقد قدمت برامج التشغيل الموحدة هذه تحسينات كبيرة في الأداء لوحدات معالجة الرسوميات Arc من Intel في التحديثات السابقة، مع زيادة معدلات الإطارات بما يصل إلى 119% وتعزيز أداء Halo بنسبة تصل إلى 750%. ونتيجة لذلك، يعد البقاء على اطلاع بأحدث تحديثات برنامج التشغيل أمرًا ضروريًا لمستخدمي وحدات معالجة الرسومات المدمجة من Intel.

تاريخيًا، كان تحديث برامج التشغيل لوحدات معالجة الرسومات المدمجة على أجهزة الكمبيوتر المحمولة أمرًا صعبًا بسبب القيود التي تفرضها الشركات المصنعة لأجهزة الكمبيوتر المحمول. ومع ذلك، قدمت Intel برنامج تشغيل عام "غير مقفل" يسمح للمستخدمين بتحديث برامج تشغيل iGPU الخاصة بهم بشكل مستقل. يحتوي برنامج التشغيل هذا على كافة الأداء الأساسي وتصحيحات اليوم الأول للعبة. في حين أن بعض الميزات الخاصة بـ OEM قد لا تكون متاحة مع برنامج التشغيل العام، مثل "وضع التحمل" الذي يقوم بتثبيت معدلات الإطارات عند 30 إطارًا في الثانية عند التشغيل على طاقة البطارية، فلا يزال بإمكان المستخدمين الاستفادة من تحديثات برنامج التشغيل والإصلاحات العاجلة من Intel.

لتحسين عملية التحديث، تعمل Intel على تسريع مرحلة التحقق من صحة OEM، مما يضمن إمكانية تلقي المستخدمين التحديثات في الوقت الفعلي. على الرغم من أن الهدف هو أتمتة عملية التحديث بالكامل، إلا أن Intel تعترف بأن التعاون مع مصنعي المعدات الأصلية مطلوب لتوفير حل كامل لمستخدمي أجهزة الكمبيوتر المحمولة. في غضون ذلك، يوفر برنامج التشغيل غير المؤمن من Intel بديلاً للمستخدمين الذين يرغبون في الاستفادة من أحدث تحسينات برنامج التشغيل لوحدات معالجة الرسومات المدمجة من Intel.