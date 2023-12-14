توفر شرائح Core Ultra الجديدة من Intel أداءً محسنًا لرسومات الكمبيوتر المحمول

كشفت إنتل مؤخرًا عن سلسلة Core Ultra من شرائح الكمبيوتر المحمول، والتي تتميز ببنية شرائح صغيرة وترقية كبيرة للأداء الرسومي. تتميز لوحة رسومات Meteor Lake الجديدة المضمنة في هذه الرقائق بما يصل إلى ثمانية أنوية Xe LPG جديدة، والتي يمكن مقارنتها بـ 780M iGPU من AMD في Ryzen 7 7840U. في الواقع، تدعي Intel أن متوسط ​​معدل الإطارات يبلغ 10% مقارنةً بمعالج AMD's iGPU، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للألعاب بدقة 1080 بكسل على أجهزة الكمبيوتر المحمولة الرفيعة والخفيفة.

ولضمان قدرة المستخدمين على تحقيق أقصى قدر من إمكانات هذه الرقائق الجديدة، بذلت Intel جهودًا لتوحيد برامج تشغيل الرسومات المنفصلة والمتكاملة الخاصة بـ Arc. وهذا يعني أن جميع تحسينات الأداء التي تمت مشاهدتها في وحدات معالجة الرسومات Arc A750 وA770 ستكون متاحة أيضًا على وحدات معالجة الرسومات المدمجة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة المزودة بشرائح Core Ultra الجديدة.

تقليديًا، كان تحديث برامج تشغيل وحدة معالجة الرسومات على أجهزة الكمبيوتر المحمولة أمرًا صعبًا بسبب القيود التي تفرضها الشركات المصنعة لأجهزة الكمبيوتر المحمول. ومع ذلك، اتخذت شركة Intel خطوات لمعالجة هذه المشكلة من خلال توفير برنامج تشغيل عام "غير مقفل" يمكن للمستخدمين تنزيله وتثبيته بأنفسهم. يتضمن برنامج التشغيل هذا جميع تحسينات الأداء الأساسية وتصحيحات اليوم الأول للعبة.

على الرغم من أن برنامج التشغيل العام هذا لا يحتوي على تخصيصات OEM، مثل أوضاع أو أزرار محددة، إلا أنه يسمح للمستخدمين بالبقاء على اطلاع بأحدث تحديثات ومزايا برنامج التشغيل. ومع ذلك، إذا قام المستخدمون بالكتابة فوق برامج تشغيل OEM الخاصة بهم بالخيار العام، فقد يفقدون الوصول إلى بعض الميزات الخاصة بـ OEM، مثل "وضع التحمل" المصمم لتحسين عمر البطارية.

تعترف Intel بأن الهدف النهائي هو الحصول على تحديثات تلقائية لبرامج تشغيل GPU التي تتكامل بسلاسة مع تكوينات OEM. وفي غضون ذلك، تعمل الشركة على تبسيط عملية التحقق من صحة OEM لضمان اعتماد تحديثات برنامج التشغيل بشكل أسرع. ومن خلال التعاون مع مصنعي المعدات الأصلية، تهدف Intel إلى تزويد المستخدمين بالدعم في الوقت الفعلي وتمكينهم من تحقيق أقصى استفادة من أجهزة الكمبيوتر المحمولة Core Ultra الخاصة بهم.