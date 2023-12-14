إنتل تكشف عن معالجات Core Ultra الجديدة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة

أعلنت شركة إنتل عن أحدث مجموعة من وحدات المعالجة المركزية (CPUs)، وهي معالجات Core Ultra، والتي توفر كفاءة وأداء محسنين للطاقة. تستخدم المعالجات الجديدة، وهي جزء من مجموعة Meteor Lake من Intel، إعدادًا جديدًا للشرائح الصغيرة يقسم المهام عبر شرائح صغيرة مختلفة.

إحدى الرقائق المميزة في المجموعة هي Core Ultra 7 165H، والتي تتميز بزيادة بنسبة 11 بالمائة في أداء الخيوط المتعددة مقارنة بالمعالجات المنافسة من AMD وQualcomm وApple. كما أنه يستهلك طاقة أقل بنسبة 25 بالمائة من الجيل السابق Core i7، كما أنه أقل استهلاكًا للطاقة بنسبة تصل إلى 79 بالمائة مقارنة بمعالج AMD's Ryzen 7.

سيتم تجهيز جميع وحدات المعالجة المركزية الجديدة من Intel بوحدة معالجة عصبية (NPU)، والتي تتيح تسريع الذكاء الاصطناعي منخفض الطاقة وتفريغ المهام التي تدعم الذكاء الاصطناعي. يتضمن ذلك ميزات مثل طمس الخلفية وتتبع العين وتأطير الصورة. تدعي شركة Intel أن تكامل وحدة NPU يجعلها أكثر كفاءة في تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي مقارنة بالجيل السابق من الرقائق.

في حين أن المعالج Core Ultra 9 185H الرائد لن يكون متاحًا حتى عام 2024، يتم الآن إطلاق شرائح أخرى في تشكيلة Meteor Lake. وتشمل هذه المعالجات Core Ultra 7 165H، الذي يتميز بـ 16 نواة و22 خيطًا، ومعالجات Core Ultra 5.

لقد تبنت العديد من الشركات المصنعة لأجهزة الكمبيوتر المحمول بالفعل معالجات Core Ultra الجديدة. تطلق شركة MSI الكمبيوتر المحمول Prestige 16 AI Studio، والذي يأتي مزودًا بمعالج Core Ultra 9 المتطور ووحدة معالجة الرسوميات للكمبيوتر المحمول Nvidia 4070. تطلق Asus الكمبيوتر المحمول Zenbook 14 OLED المزود بشريحة Intel Core Ultra 7 ورسومات Intel Arc. وكشفت لينوفو أيضًا عن ثلاثة أجهزة كمبيوتر محمولة جديدة مزودة بالمعالجات الجديدة، بما في ذلك ThinkPad X1 Carbon وIdeaPad Pro 5i. تنضم شركة Acer إلى التشكيلة مع أجهزة الكمبيوتر المحمولة Swift Go 14 وPredator Triton Neo 16.

وبشكل عام، تعد معالجات Core Ultra الجديدة من إنتل بأداء محسن وكفاءة في استهلاك الطاقة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة، مما يوفر للمستخدمين تجربة حوسبة أفضل.