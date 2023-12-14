أجهزة كمبيوتر محمولة جديدة من علامات تجارية رائدة مدعومة بمعالجات Intel Core Ultra

تقوم العديد من الشركات المصنعة لأجهزة الكمبيوتر المحمول، بما في ذلك Lenovo وMSI وAcer وAsus، بإطلاق أجهزة كمبيوتر محمولة جديدة مزودة بأحدث معالجات Core Ultra من Intel. تعد هذه المعالجات الجديدة، وهي جزء من تشكيلة Meteor Lake من Intel، بتحسين كفاءة الطاقة والأداء بسبب الإعداد الجديد الذي يقسم المهام عبر شرائح مختلفة.

توفر شريحة Intel Core Ultra 7 165H، وهي إحدى المعالجات المميزة، تحسينًا بنسبة 11% في الأداء متعدد الخيوط مقارنة بمعالجات الكمبيوتر المحمول المنافسة. كما أنه يستهلك طاقة أقل بنسبة 25% من معالج Intel Core i7-1370P السابق ويستهلك طاقة أقل بنسبة تصل إلى 79% من شريحة Ryzen 7 7840U من AMD.

ستأتي جميع وحدات المعالجة المركزية الجديدة من Intel أيضًا مع وحدة معالجة عصبية (NPU)، مما يتيح تسريع الذكاء الاصطناعي منخفض الطاقة وتفريغ مهام وحدة المعالجة المركزية/وحدة معالجة الرسومات. من المتوقع أن يؤدي تكامل وحدة NPU إلى تعزيز كفاءة تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي مقارنة بالجيل السابق من شرائح Intel.

في حين أن المعالج Intel Core Ultra 9 185H الرائد الذي يحتوي على 16 نواة و22 خيطًا لن يكون متاحًا حتى عام 2024، سيتم إطلاق شرائح أخرى من تشكيلة Meteor Lake قريبًا. تقدم MSI أجهزة الكمبيوتر المحمولة Prestige 16 AI Studio وPrestige 13 AI Evo، بينما تقوم Asus بتحديث جهاز الكمبيوتر المحمول Zenbook 14 OLED. تطلق لينوفو طرازات ThinkPad X1 Carbon وThinkPad X1 2-in-1 وIdeaPad Pro 5i. وتنضم شركة Acer أيضًا إلى مجموعة Core Ultra مع أجهزة الكمبيوتر المحمولة Swift Go 14 وPredator Triton Neo 16.

توفر أجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة هذه مجموعة من التكوينات ونقاط الأسعار لتناسب الاحتياجات المختلفة. تبدأ أسعار أجهزة الكمبيوتر المحمولة من 999.99 دولارًا أمريكيًا لجهاز Swift Go 14 ويمكن أن تصل إلى 2,989 دولارًا أمريكيًا لتكوينات معينة لجهاز ThinkPad X1 Carbon.

في حين أن التشكيلة الحالية من أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تعمل بمعالجات Core Ultra من Intel مثيرة للإعجاب، فقد يرغب العملاء في الانتظار حتى عام 2024 لإصدار معالج Core Ultra 9 للحصول على أعلى أداء.