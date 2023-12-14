إنتل تكشف عن معالجات Core Ultra الجديدة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة

في إعلان حديث، كشفت إنتل عن أحدث تشكيلة من معالجاتها المحمولة، والتي تسمى Core Ultra، والتي ستكون جزءًا من عائلة Meteor Lake. تم تصميم المعالجات الجديدة لتوفير كفاءة وأداء محسنين للطاقة من خلال تقسيم المهام عبر شرائح مختلفة. تدعي Intel أن شريحة Core Ultra 7 165H الخاصة بها توفر زيادة بنسبة 11 بالمائة في الأداء متعدد الخيوط مقارنة بالمعالجات المنافسة من AMD وQualcomm وApple، بينما تستهلك طاقة أقل بنسبة 25 بالمائة من الجيل السابق Intel Core i7-1370P.

إحدى الميزات البارزة لمعالجات Core Ultra هي تكامل وحدة المعالجة العصبية (NPU)، والتي تتيح تسريع الذكاء الاصطناعي منخفض الطاقة وتفريغ مهام وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات. يتيح ذلك التنفيذ الفعال للميزات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مثل طمس الخلفية وتتبع العين وتأطير الصورة. يشير تضمين وحدة NPU أيضًا إلى تركيز Intel على تطوير قدرات ذكاء اصطناعي أكثر شمولاً للإصدارات المستقبلية من Windows.

تم تجهيز المعالج Core Ultra الرائد، Core Ultra 9 185H، بـ 16 مركزًا و22 خيطًا. فهو يتميز بستة نوى للأداء، وثمانية نوى فعالة، ونواتين منخفضتي الطاقة للتعامل مع أحمال العمل الأقل تطلبًا. تتميز الشريحة بساعة تعزيز تصل إلى 5.1 جيجا هرتز وتتضمن وحدة معالجة الرسومات Arc مع ثمانية مراكز Xe. توفر بنية Xe LPG الجديدة أداءً محسنًا عند مستويات الجهد المنخفض وتدعم تقنية رفع مستوى XeSS من Intel وتتبع الأشعة.

وبينما من المقرر أن يتم إصدار المعالج Core Ultra 9 185H في عام 2024، فإن المعالجات الأخرى في تشكيلة Meteor Lake متاحة بالفعل. قامت الشركات المصنعة مثل MSI وAsus وLenovo وAcer بالفعل بدمج معالجات Core Ultra في طرازات أجهزة الكمبيوتر المحمول الجديدة الخاصة بهم. توفر أجهزة الكمبيوتر المحمولة هذه تكوينات مختلفة، حيث يتميز بعضها بشريحة Core Ultra 9 الرائدة ورسومات Arc المدمجة. وتتراوح أسعار هذه الحواسيب المحمولة من 1,049 دولارًا إلى 2,989 دولارًا، حسب الطراز والمواصفات.

بشكل عام، تهدف معالجات Intel Core Ultra إلى توفير كفاءة طاقة وأداء وقدرات الذكاء الاصطناعي المحسنة لسوق أجهزة الكمبيوتر المحمول. ومع اعتماد المزيد من الشركات المصنعة لأجهزة الكمبيوتر المحمول لهذه المعالجات، يمكن للمستهلكين توقع نطاق أوسع من الخيارات وتجارب حوسبة محسنة.