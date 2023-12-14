إنتل تكشف عن معالجات Core Ultra الجديدة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة

أعلنت إنتل عن أحدث جيل من وحدات المعالجة المركزية (CPU)، معالجات Core Ultra، خلال حدث AI Everywhere الأخير. ستكون هذه المعالجات جزءًا من تشكيلة Meteor Lake وهي مصممة لتوفير كفاءة وأداء أفضل في استهلاك الطاقة. على سبيل المثال، تتميز شريحة Core Ultra 7 165H بتحسن بنسبة 11% في الأداء متعدد الخيوط مقارنة بالمنافسين مثل AMD Ryzen وQualcomm Snapdragon. كما أنه يستهلك طاقة أقل بنسبة 25% من معالجات Intel السابقة وطاقة أقل بنسبة تصل إلى 79% من معالجات Ryzen من AMD.

ستأتي وحدات المعالجة المركزية الجديدة مع وحدة معالجة عصبية (NPU)، مما يسمح بتسريع الذكاء الاصطناعي منخفض الطاقة وتفريغ مهام وحدة المعالجة المركزية/وحدة معالجة الرسومات. هذا التكامل يجعل تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي أكثر كفاءة مقارنة بالجيل السابق من شرائح إنتل. يتميز المعالج الرئيسي Core Ultra 9 185H بـ 16 نواة و22 خيط، مع ستة نوى للأداء، وثمانية نوى فعالة، ونواتين منخفضتي الطاقة. ويتضمن أيضًا وحدة معالجة رسومات Arc مدمجة مع ثمانية أنوية Xe، مما يوفر أداءً متزايدًا ودعمًا لتقنية رفع مستوى XeSS من Intel وتتبع الأشعة.

على الرغم من أن المعالج Core Ultra 9 185H لن يكون متاحًا حتى عام 2024، إلا أن هناك العديد من الخيارات الأخرى في تشكيلة Meteor Lake التي يتم إطلاقها الآن. وقد اعتمدت العديد من الشركات المصنعة لأجهزة الكمبيوتر المحمول، بما في ذلك MSI وAsus وLenovo وAcer، بالفعل معالجات Core Ultra الجديدة في أجهزتها. تطلق MSI الكمبيوتر المحمول Prestige 16 AI Studio المتطور، بينما تقدم Asus الكمبيوتر المحمول Zenbook 14 OLED. وكشفت لينوفو عن ثلاثة أجهزة كمبيوتر محمولة، بما في ذلك ThinkPad X1 Carbon و IdeaPad Pro 5i، كما تطلق شركة Acer جهاز Swift Go 14 و Predator Triton Neo 16.

بشكل عام، من المتوقع أن توفر معالجات Core Ultra الجديدة أداءً محسنًا وكفاءة في استهلاك الطاقة وقدرات الذكاء الاصطناعي لأجهزة الكمبيوتر المحمولة، مما يوفر للمستخدمين تجربة حوسبة أفضل. ومع اعتماد المزيد من طرز أجهزة الكمبيوتر المحمول على هذه المعالجات، يمكن للمستهلكين أن يتوقعوا رؤية مجموعة واسعة من الخيارات المتاحة في السوق.