رقائق الكمبيوتر الجديدة من إنتل: تغيير قواعد اللعبة في سوق الذكاء الاصطناعي

أصدرت شركة إنتل إعلاناً مثيراً في عالم رقائق الكمبيوتر. وكشفت شركة التكنولوجيا العملاقة عن أحدث عروضها، بما في ذلك شريحة Gaudi3 الرائدة، والمصممة خصيصًا لبرامج الذكاء الاصطناعي التوليدية. ومن المقرر إطلاق هذه الشريحة في العام المقبل وستتنافس مباشرة مع شرائح Nvidia وAMD التي تعمل حاليًا على تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق.

ليس سرًا أن شركة Nvidia قد سيطرت على سوق الذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت وحدات معالجة الرسوميات الخاصة بها هي الخيار المفضل لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي البارزة مثل ChatGPT من OpenAI. ومع ذلك، تهدف إنتل إلى تحدي هذه الهيمنة من خلال شريحة Gaudi3 المبتكرة. ومع الاهتمام المتزايد بالذكاء الاصطناعي التوليدي، أعرب بات جيلسنجر، الرئيس التنفيذي لشركة إنتل، عن ثقته في أن Gaudi3 سيكون نجم العرض في عام 2023.

سوف تنافس شريحة Gaudi3 من Intel شريحة H100 من Nvidia، والتي تستخدم على نطاق واسع من قبل الشركات التي تعتمد على مزارع الرقائق الضخمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن تقدم AMD شريحة MI300X في عام 2024، مما يزيد من حدة المنافسة في سوق شرائح الذكاء الاصطناعي.

بالإضافة إلى شريحة Gaudi3، أعلنت إنتل عن شرائح Core Ultra، المصممة خصيصًا لأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows. تتميز هذه الرقائق أيضًا بمكون متخصص للذكاء الاصطناعي يُعرف باسم NPU، مما يتيح تنفيذ برامج الذكاء الاصطناعي بشكل أسرع. تعترف الشركة أنه على الرغم من أن Core Ultra قد لا يتمتع بنفس القوة التي تتمتع بها شرائح Nvidia لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي المعقدة دون الاتصال بالإنترنت، إلا أنه مناسب تمامًا للمهام الأصغر. أبرزت Intel أن البرامج الشهيرة مثل Zoom تستخدم بالفعل شرائحها لميزات مثل طمس الخلفية.

علاوة على ذلك، كشفت إنتل النقاب عن رقائق خادم Xeon من الجيل الخامس، والتي تستخدم على نطاق واسع في عمليات النشر واسعة النطاق من قبل مؤسسات مثل الشركات السحابية. تُستخدم هذه المعالجات، عندما تقترن بوحدات معالجة الرسومات Nvidia، بشكل شائع لتدريب ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية. يوفر أحدث معالج Xeon من Intel إمكانات استثنائية للاستدلال، مما يجعله حلاً موفرًا للطاقة لنشر نماذج الذكاء الاصطناعي.

وبهذا الإعلان المهم، لا تُظهر إنتل التزامها بتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي فحسب، بل تؤكد أيضًا مكانتها في مجال تصنيع الرقائق. تُظهر رقائق الشركة مقاس 7 نانومتر عزم إنتل على اللحاق بشركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية (TSMC) الرائدة في الصناعة بحلول عام 2026.

تتمتع رقائق الكمبيوتر الجديدة من إنتل بالقدرة على إحداث تغيير جذري في سوق الذكاء الاصطناعي وتزويد المستخدمين بأداء وكفاءة محسّنين. مع استمرار نمو صناعة الذكاء الاصطناعي بسرعة، تشتد المنافسة بين الشركات المصنعة للرقائق، مما يفيد المستهلكين في نهاية المطاف بعروض أكثر ابتكارًا وقوة.