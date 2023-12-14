إنتل تطرح شرائح ذكاء اصطناعي جديدة وتوسع تشكيلة منتجاتها

كشفت إنتل مؤخرًا عن أحدث عروضها في سوق شرائح الكمبيوتر، بما في ذلك شريحة Gaudi3 المصممة لبرامج الذكاء الاصطناعي التوليدية. وتهدف شريحة Gaudi3، المقرر إطلاقها العام المقبل، إلى التنافس مع الرقائق المنافسة من Nvidia وAMD، التي تهيمن حاليًا على سوق الذكاء الاصطناعي.

في حين أن وحدات معالجة الرسومات Nvidia كانت الخيار المفضل لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي البارزة مثل ChatGPT من OpenAI، تأمل Intel في تحدي موقعها المهيمن من خلال تقديم شريحة Gaudi3. ومع دخول شركات مثل AMD وIntel إلى الساحة بشرائحها الخاصة التي تركز على الذكاء الاصطناعي، قد يشهد السوق تحولاً في التفضيلات.

تأتي هذه الخطوة من قبل إنتل كجزء من جهودها المستمرة لتوسيع وجودها في صناعة الذكاء الاصطناعي. أعرب بات جيلسنجر، الرئيس التنفيذي للشركة، عن سعادته بالذكاء الاصطناعي التوليدي وسلط الضوء على الكمبيوتر الشخصي المرتقب المزود بتقنية الذكاء الاصطناعي باعتباره محورًا هامًا للعام المقبل. وبالإضافة إلى شريحة Gaudi3، أعلنت إنتل أيضًا عن شرائح Core Ultra، المصممة خصيصًا لأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows، بالإضافة إلى شرائح خادم Xeon من الجيل الخامس.

تتميز شرائح Core Ultra بوحدات NPU (وحدات المعالجة العصبية) التي تعمل على تحسين أداء برنامج الذكاء الاصطناعي. على الرغم من أنها قد لا تتمتع بنفس إمكانيات شرائح H100 من Nvidia، والتي تستخدم بشكل شائع من قبل الشركات التي تعالج تطبيقات الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق، فإن شرائح Core Ultra توفر معالجة فعالة للذكاء الاصطناعي للمهام الأصغر. على سبيل المثال، يستخدم Zoom شرائح Intel لتشغيل ميزة طمس الخلفية.

علاوة على ذلك، تعمل شرائح كور الترا على تعزيز قدرات الألعاب وتوفير أداء رسومي محسن. يسمح هذا التقدم لبرامج مثل Adobe Premier بالعمل بشكل أسرع بكثير، مما يوفر للمستخدمين تجربة محسنة. لقد تم بالفعل إطلاق شرائح Core Ultra في العديد من أجهزة الكمبيوتر المحمولة المتوفرة في السوق.

بالإضافة إلى ذلك، تمت ترقية معالجات Xeon من الجيل الخامس من Intel، والتي تُستخدم بشكل شائع في عمليات نشر الخوادم بواسطة الشركات السحابية. يتم إقران هذه المعالجات مع وحدات معالجة الرسومات Nvidia في الأنظمة المستخدمة لتدريب ونشر الذكاء الاصطناعي التوليدي. يعد أحدث معالج Xeon مناسبًا بشكل خاص للاستدلال، وهو أقل استهلاكًا للطاقة من عملية التدريب.

وبشكل عام، تُظهر رقائق إنتل الجديدة تصميم الشركة على المنافسة في سوق الذكاء الاصطناعي من خلال تحسين عروضها التي تركز على الذكاء الاصطناعي وتوسيع تشكيلة منتجاتها. في حين أن Nvidia تحتل حاليًا مركزًا مهيمنًا، فإن هذه التطورات الجديدة من Intel، جنبًا إلى جنب مع التطورات من الشركات المنافسة، قد تؤدي إلى تحول في مشهد السوق.