إنتل تكشف عن شرائح جديدة لبرامج الذكاء الاصطناعي وأداء الكمبيوتر

أعلنت شركة إنتل، الشركة الرائدة في مجال تصنيع شرائح الكمبيوتر، مؤخرًا عن إطلاق أحدث شرائح الكمبيوتر الخاصة بها، مما يوضح التزامها بالابتكار والتقدم التكنولوجي. ومن بين هذه الرقائق الجديدة شريحة Gaudi3 المرتقبة، وهي شريحة ذكاء اصطناعي مصممة خصيصًا لبرامج الذكاء الاصطناعي التوليدية. مع Gaudi3، تهدف إنتل إلى التنافس مع الرقائق المنافسة من Nvidia وAMD التي تهيمن حاليًا على سوق نماذج الذكاء الاصطناعي.

يعد طرح Gaudi3 تطورًا مهمًا في صناعة الذكاء الاصطناعي، حيث يقدم بديلاً قويًا لـ Nvidia H100، والذي تستخدمه الشركات على نطاق واسع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، تم الكشف أيضًا عن شرائح Intel Core Ultra، المصممة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows، ورقائق خادم Xeon من الجيل الخامس. تشتمل كلتا الرقاقتين على مكونات ذكاء اصطناعي متخصصة تسمى NPUs، مما يتيح تنفيذ برامج الذكاء الاصطناعي بشكل أسرع.

يشير تركيز إنتل على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي إلى الأهمية المتزايدة للذكاء الاصطناعي في مختلف الصناعات. تعمل الشركات المصنعة للمعالجات التقليدية، بما في ذلك منافسي إنتل AMD وQualcomm، على مواءمة عروض منتجاتها لتلبية الطلب المتزايد على نماذج الذكاء الاصطناعي. تمتلك شرائح Core Ultra، على الرغم من أنها ليست قوية مثل وحدات معالجة الرسوميات من Nvidia، قدرات للتعامل مع مهام الذكاء الاصطناعي الأصغر، مثل ميزة طمس الخلفية في Zoom. علاوة على ذلك، توفر شرائح Core Ultra أداءً محسنًا للألعاب وقدرات الرسومات، مما يؤدي إلى تحسين سرعة تنفيذ البرامج.

بالإضافة إلى تلبية احتياجات تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تعد معالجات Xeon من الجيل الخامس من Intel الخيار المفضل للمؤسسات الكبيرة التي تنشر الخوادم، خاصة لعمليات الاستدلال في نماذج الذكاء الاصطناعي. غالبًا ما يتم إقران هذه المعالجات بوحدات معالجة الرسومات Nvidia، مما يساهم في التدريب الفعال ونشر حلول الذكاء الاصطناعي التوليدية.

تُظهر أحدث شرائح Intel التزام الشركة بالحفاظ على قدرتها التنافسية في المشهد التكنولوجي المتطور باستمرار. يؤدي طرح شرائح Gaudi3 وCore Ultra إلى تعزيز مكانة Intel في سوق الذكاء الاصطناعي، حيث تهدف الشركة إلى تحدي هيمنة Nvidia. ومن خلال التركيز المتزايد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، تستعد إنتل لدفع الابتكار وتلبية الطلب المتزايد على قدرات الحوسبة المتقدمة.