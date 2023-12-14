إنتل تطلق شريحة AI رائدة وتوسع تشكيلة معالجاتها

حققت شركة Intel خطوات كبيرة في صناعة شرائح الكمبيوتر من خلال أحدث ما كشفت عنه. قدمت الشركة Gaudi3، وهي شريحة مبتكرة مصممة خصيصًا لبرامج الذكاء الاصطناعي التوليدية. ويضع هذا الإعلان إنتل في منافسة مباشرة مع منافسيها Nvidia وAMD، الذين يهيمنون حاليًا على سوق النماذج التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

من المقرر إطلاق Gaudi3 في العام المقبل ويهدف إلى توفير إمكانات عالية الأداء لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وتتوافق خطوة إنتل مع الطلب المتزايد على شرائح الذكاء الاصطناعي التي يمكنها دعم نماذج الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق والمستهلكة للطاقة مثل ChatGPT من OpenAI. في الوقت الحالي، تتمتع وحدات معالجة الرسوميات Nvidia بقبضة قوية في هذا السوق، مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في قيمة أسهم الشركة. ومع ذلك، إنتل، إلى جانب اللاعبين الرئيسيين الآخرين مثل AMD، مصممون على تحدي هيمنة Nvidia.

على الرغم من أن التفاصيل حول Gaudi3 لا تزال نادرة، فمن المتوقع أن تنافس شريحة H100 الشهيرة من Nvidia وشريحة MI300X القادمة من AMD، والتي من المقرر أن يتم شحنها إلى العملاء في عام 2024. وقد لعب استحواذ Intel على مطور الرقائق Habana Labs في عام 2019 دورًا حاسمًا في تطوير شرائح غاودي، تظهر التزام إنتل بتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.

أعرب بات جيلسنجر، الرئيس التنفيذي لشركة إنتل، عن حماسه للذكاء الاصطناعي التوليدي وأعلن عن اعتقاد إنتل بأن أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بالذكاء الاصطناعي سوف تسرق الأضواء في العام المقبل. بالإضافة إلى Gaudi3، كشفت إنتل أيضًا عن شرائح Core Ultra، المصممة خصيصًا لأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows، ورقائق خادم Xeon من الجيل الخامس. تتضمن هذه المعالجات مكونات الذكاء الاصطناعي المتخصصة المعروفة باسم NPUs، مما يسمح بتنفيذ برنامج الذكاء الاصطناعي بشكل أسرع.

يتماشى إصدار رقائق Core Ultra مع الاتجاه الصناعي لمصنعي المعالجات، بما في ذلك منافسي Intel AMD وQualcomm، حيث يقومون بتمحور خطوط منتجاتهم لاستيعاب الطلب المتزايد على رقائق الذكاء الاصطناعي. في حين أن Core Ultra قد لا يتمتع بنفس قوة المعالجة التي تتمتع بها شرائح Nvidia لتطبيقات الذكاء الاصطناعي غير المتصلة بالإنترنت، إلا أنه أثبت قدرته على التعامل مع المهام الأصغر. على سبيل المثال، تعمل شرائح Intel على تمكين ميزة طمس الخلفية في Zoom. بالإضافة إلى ذلك، تعمل عملية التصنيع بدقة 7 نانومتر المستخدمة في هذه الرقائق على تعزيز كفاءة الطاقة مقارنة بالنماذج السابقة.

علاوة على ذلك، توفر شرائح Core Ultra إمكانات لعب محسنة وأداء رسومات محسنًا، مما يؤدي إلى تشغيل أسرع بنسبة 40% لتطبيقات مثل Adobe Premier. وقد تم إطلاق هذه الرقائق في أجهزة الكمبيوتر المحمولة المتوفرة في المتاجر اليوم.

علاوة على ذلك، طرحت إنتل معالجات Xeon من الجيل الخامس التي تستخدمها المؤسسات الكبيرة على نطاق واسع، بما في ذلك شركات الحوسبة السحابية. على الرغم من عدم الكشف عن تفاصيل الأسعار، فقد حققت معالجات Xeon السابقة أسعارًا بآلاف الدولارات. يتم إقران معالجات Xeon بشكل متكرر مع وحدات معالجة الرسومات Nvidia للتدريب ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية. والجدير بالذكر أن أحدث معالجات Xeon تتفوق في استنتاج المهام التي تتطلب طاقة أقل.

تشير إعلانات إنتل الأخيرة إلى التزامها بدفع حدود تكنولوجيا شرائح الذكاء الاصطناعي. مع Gaudi3 والتشكيلة الموسعة من معالجات Core Ultra وXeon، تهدف Intel إلى اقتطاع حصتها في سوق الذكاء الاصطناعي سريع التطور.