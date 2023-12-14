إنتل تطرح شرائح الذكاء الاصطناعي الجديدة وGaudi3 وCore Ultra

كشفت إنتل النقاب عن أحدث عروضها في مجال رقائق الكمبيوتر، حيث قدمت Gaudi3، وهي شريحة ذكاء اصطناعي مصممة لبرامج الذكاء الاصطناعي التوليدية. ومن المقرر إطلاق الشريحة الجديدة في العام المقبل وستتنافس مع الرقائق المنافسة من Nvidia وAMD، والتي تعمل حاليًا على تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق. يهدف Gaudi3 إلى جذب شركات الذكاء الاصطناعي بعيدًا عن موقع Nvidia المهيمن في السوق.

سوف يتنافس Gaudi3 مع Nvidia's H100، وهو الخيار المفضل للشركات التي تبني مزارع شرائح واسعة النطاق لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى MI300X القادم من AMD، المقرر شحنه إلى العملاء في عام 2024. تعمل Intel على تطوير شرائح Gaudi منذ استحواذها على Habana. المختبرات في عام 2019

أعرب بات جيلسنجر، الرئيس التنفيذي لشركة إنتل، عن ثقته في إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مشيرًا إلى أنه سيكون "نجم العرض" في عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت إنتل عن معالجاتها Core Ultra الجديدة، والتي تركز أيضًا على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتستهدف الذكاء الاصطناعي. سوق أجهزة الكمبيوتر.

بالإضافة إلى Gaudi3 وCore Ultra، طرحت Intel شرائح خادم Xeon جديدة من الجيل الخامس. تتميز كل من رقائق Core Ultra وXeon بأجزاء متخصصة من الذكاء الاصطناعي تُعرف باسم NPUs، مما يتيح تنفيذ برامج الذكاء الاصطناعي بشكل أسرع. تعكس هذه الخطوة اتجاهًا بين الشركات المصنعة للمعالجات التقليدية، بما في ذلك منافسي إنتل AMD وQualcomm، حيث يقومون بإعادة تنظيم خطوط إنتاجهم لتلبية الطلب المتزايد على نماذج الذكاء الاصطناعي.

توفر شرائح Core Ultra، التي تم تصميمها باستخدام عملية 7 نانومتر من Intel، كفاءة معززة في استهلاك الطاقة مقارنة بالشرائح السابقة. على الرغم من أنها قد لا تمتلك نفس المستوى من القوة اللازمة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT من OpenAI، إلا أنها مُحسّنة لمهام الذكاء الاصطناعي الأصغر. على سبيل المثال، أبرزت إنتل أن ميزة طمس الخلفية في Zoom تعتمد على هذه الرقائق. علاوة على ذلك، توفر شرائح Core Ultra إمكانات لعب محسنة وأداء رسومات متسارعًا لبرامج مثل Adobe Premier.

تستهدف معالجات Xeon من الجيل الخامس من Intel نشرها في الخوادم التي تستخدمها المؤسسات الكبيرة والشركات السحابية. غالبًا ما يتم إقرانها بوحدات معالجة الرسومات Nvidia في الأنظمة المستخدمة لتدريب ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية. يعتبر أحدث معالج Xeon مناسبًا بشكل خاص للاستدلال، وهي العملية الأقل استهلاكًا للطاقة المستخدمة في نشر نماذج الذكاء الاصطناعي.

ومن خلال هذه الرقائق الجديدة، تهدف إنتل إلى تحقيق خطوات كبيرة في سوق الذكاء الاصطناعي، وتحدي المنافسين وتقديم قدرات متقدمة لتلبية متطلبات تطبيقات الذكاء الاصطناعي المختلفة.