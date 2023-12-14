إنتل تكشف النقاب عن شرائح الجيل التالي لبرامج الذكاء الاصطناعي وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والخوادم

أعلنت شركة إنتل، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا، مؤخرًا عن إطلاق شرائح الكمبيوتر الجديدة الخاصة بها، مما يوضح التزامها بالتقدم في مجال الذكاء الاصطناعي (AI) وأداء الكمبيوتر المحمول وقدرات الخادم. إحدى الميزات البارزة هي شريحة Gaudi3، المصممة خصيصًا لبرامج الذكاء الاصطناعي التوليدية. من المقرر أن يتم إطلاق Gaudi3 لأول مرة في العام المقبل، وسيشكل منافسة مباشرة للعروض المنافسة من Nvidia وAMD، وكلاهما رائدان في مجال حوسبة الذكاء الاصطناعي.

تقليديًا، كانت وحدات معالجة الرسومات Nvidia هي الخيار المفضل لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT من OpenAI. وقد غذت هذه الهيمنة نموًا كبيرًا في أسهم Nvidia، في حين لعبت Intel دور اللحاق بالركب. ولتحدي معقل إنفيديا، قدمت شركات مثل AMD والآن إنتل رقائقها الخاصة المصممة لجذب شركات الذكاء الاصطناعي بعيدًا عن الشركة الرائدة في السوق الحالية.

سيكون Gaudi3 في منافسة مباشرة مع Nvidia's H100، وهو خيار شائع بين الشركات التي تتطلب قوة حاسوبية هائلة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وستواجه شريحة إنتل أيضًا منافسة من شريحة MI300X القادمة من AMD، والتي من المتوقع أن تكون متاحة للعملاء في عام 2024. وبينما قدمت إنتل تفاصيل محدودة حول Gaudi3، سلط حدث الكشف عنها في نيويورك الضوء على تصميم الشركة على التركيز على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في السنوات المقبلة.

وبالتوازي مع هذا الإعلان، قدمت إنتل أيضًا شرائح Core Ultra لأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows، بالإضافة إلى الجيل الخامس من شرائح خادم Xeon. تتضمن هذه الرقائق أجزاء الذكاء الاصطناعي المتخصصة المعروفة باسم NPUs، مما يتيح تنفيذ برامج الذكاء الاصطناعي بشكل أسرع. تشير هذه الخطوة إلى اتجاه أوسع بين الشركات المصنعة للمعالجات، بما في ذلك المنافسين الرئيسيين مثل AMD وQualcomm، حيث يقومون بتوجيه خطوط إنتاجهم لتتماشى مع الطلب المتزايد على نماذج الذكاء الاصطناعي.

على الرغم من أن شرائح Core Ultra ليست بنفس قوة وحدات معالجة الرسوميات من Nvidia لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي المعقدة، إلا أنها تتفوق في التعامل مع المهام الأصغر. على سبيل المثال، سلطت شركة إنتل الضوء على كفاءة شرائحها في معالجة ميزة طمس الخلفية في Zoom. تستفيد شرائح Core Ultra من عملية Intel البالغة 7 نانومتر، والتي تعمل على تحسين كفاءة الطاقة بشكل كبير مقارنة بالتكرارات السابقة. بالإضافة إلى ذلك، تتميز الرقائق الجديدة بقدرات لعب محسنة وأداء رسومي، مما يؤدي إلى سرعات معالجة أسرع لبرامج مثل Adobe Premier.

أخيرًا، تم إعداد معالجات Xeon من الجيل الخامس من Intel لتشغيل الخوادم في المؤسسات الكبيرة والشركات السحابية. تُستخدم هذه المعالجات، المقترنة عادةً بوحدات معالجة الرسومات Nvidia، لتدريب ونشر الذكاء الاصطناعي التوليدي. مع التركيز على الاستدلال، تعمل معالجات Xeon على تحسين استهلاك الطاقة أثناء نشر نموذج الذكاء الاصطناعي، مما يوفر حلاً موفرًا للطاقة.

وبينما تقدم إنتل هذه الرقائق المتطورة، من المتوقع أن تشتد المنافسة في مجال حوسبة الذكاء الاصطناعي، مما يفيد المستهلكين بمجموعة واسعة من الخيارات لتلبية احتياجاتهم الحاسوبية.