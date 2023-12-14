إنتل تطلق شرائح ذكاء اصطناعي جديدة تتنافس مع Nvidia وAMD

أعلنت شركة إنتل عن إطلاق أحدث شرائح الكمبيوتر لديها، بما في ذلك Gaudi3، وهي شريحة ذكاء اصطناعي مصممة خصيصًا لبرامج الذكاء الاصطناعي التوليدية. ومن المقرر إطلاق Gaudi3 في العام المقبل، وسوف تنافس شرائح مماثلة من المنافسين Nvidia وAMD، اللتين تهيمنان حاليًا على السوق لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة. تعمل هذه النماذج، مثل ChatGPT من OpenAI، في الغالب على وحدات معالجة الرسومات Nvidia في السحابة، مما يساهم في نمو مخزون Nvidia الكبير هذا العام. وفي محاولة لتحدي هيمنة إنفيديا على السوق، طرحت إنتل، جنبًا إلى جنب مع AMD، شرائح تهدف إلى جذب شركات الذكاء الاصطناعي بعيدًا عن معقل إنفيديا.

على الرغم من ندرة التفاصيل المحددة، فمن المتوقع أن يتنافس Gaudi3 بشكل مباشر مع Nvidia's H100 وMI300X القادم من AMD، وكلاهما من الخيارات الشائعة بين الشركات التي تستخدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق. تعمل شركة Intel على تطوير شرائح Gaudi منذ استحواذها على شركة تطوير الرقائق Habana Labs في عام 2019. وأعرب بات جيلسنجر، الرئيس التنفيذي لشركة Intel، عن تفاؤله بشأن مستقبل الذكاء الاصطناعي التوليدي خلال حدث الإطلاق في نيويورك، مشيرًا إلى أن الكمبيوتر الشخصي المزود بالذكاء الاصطناعي سيكون "نجم العرض" في عام XNUMX. العام القادم. ولتكملة ذلك، قدمت إنتل أيضًا معالجاتها Core Ultra، المصممة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الشخصية التي تعمل بنظام Windows. تتضمن هذه المعالجات مكونات ذكاء اصطناعي متخصصة تسمى وحدات NPU، مما يتيح تنفيذ برامج الذكاء الاصطناعي بشكل أسرع.

يتماشى طرح شرائح Core Ultra مع الاتجاه الأوسع بين الشركات المصنعة للمعالجات التقليدية، مثل Intel وAMD وQualcomm، حيث تقوم بتحويل خطوط إنتاجها لتلبية الطلب المتزايد على نماذج الذكاء الاصطناعي. في حين أن شرائح Core Ultra قد لا تمتلك نفس قوة المعالجة التي تتمتع بها وحدات معالجة الرسوميات من Nvidia لتطبيقات الذكاء الاصطناعي غير المتصلة بالإنترنت مثل ChatGPT، إلا أنها تتفوق في التعامل مع المهام الأصغر. علاوة على ذلك، تُظهر عملية إنتل الجديدة مقاس 7 نانومتر المستخدمة في رقائق Core Ultra التزام الشركة باللحاق بشركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية (TSMC) في براعة تصنيع الرقائق بحلول عام 2026.

بالإضافة إلى ذلك، توفر رقائق Core Ultra إمكانات لعب محسنة وأداء رسومات محسنًا، مما يؤدي إلى تنفيذ أسرع للبرامج لتطبيقات مثل Adobe Premier. وقد تم بالفعل إطلاق هذه الرقائق في أجهزة الكمبيوتر المحمولة المتوفرة في المتاجر. وأخيراً، أعلنت إنتل عن إطلاق الجيل الخامس من شرائح خادم Xeon، المثالية للمؤسسات الكبيرة والشركات السحابية. تُستخدم هذه المعالجات، التي غالبًا ما تقترن بوحدات معالجة الرسومات Nvidia، بشكل شائع لتدريب ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية. يعتبر أحدث معالج Xeon مناسبًا بشكل خاص للاستدلال، وهي العملية الأقل استهلاكًا للطاقة لنشر نموذج الذكاء الاصطناعي. على الرغم من أن إنتل لم تكشف عن تفاصيل الأسعار، إلا أن معالجات Xeon السابقة تم تسعيرها بالآلاف.