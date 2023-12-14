إنتل تعلن عن جيل جديد من شرائح ومعالجات الذكاء الاصطناعي

كشفت شركة إنتل النقاب عن أحدث تشكيلة من رقائق ومعالجات الكمبيوتر، مما يظهر التزامها بمجال الذكاء الاصطناعي المزدهر (AI). وكان أبرز ما في هذا الإعلان هو تقديم Gaudi3، وهي شريحة طال انتظارها مصممة خصيصًا لبرامج الذكاء الاصطناعي التوليدية. من المقرر إطلاق Gaudi3 في العام المقبل وسيتنافس وجهاً لوجه مع الرقائق المنافسة من Nvidia وAMD، التي تهيمن حاليًا على السوق.

المنافسة في سوق شرائح الذكاء الاصطناعي شرسة، حيث تتنافس الشركات على قطعة من الكعكة المتنامية. لقد كانت شركة Nvidia، بفضل وحدات معالجة الرسومات القوية الخاصة بها، هي الخيار المفضل لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق في السحابة. ومع ذلك، تهدف خطوة إنتل الإستراتيجية لتطوير شرائحها الخاصة التي تركز على الذكاء الاصطناعي إلى تحدي هيمنة إنفيديا وتقديم بدائل قوية للعملاء.

بالإضافة إلى Gaudi3، كشفت إنتل أيضًا عن شرائح Core Ultra لأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows. تأتي هذه الرقائق مجهزة بأجزاء ذكاء اصطناعي متخصصة تسمى NPUs، مما يسمح بتنفيذ برنامج الذكاء الاصطناعي بشكل أسرع. على الرغم من أنها ليست قوية مثل عروض Nvidia، إلا أن شرائح Core Ultra لا تزال توفر أداءً وافرًا لمهام الذكاء الاصطناعي الأصغر. على سبيل المثال، سلطت شركة إنتل الضوء على كيفية استخدام Zoom لرقائقها لتشغيل ميزات طمس الخلفية.

علاوة على ذلك، قدمت إنتل رقائق خادم Xeon من الجيل الخامس، والتي تستخدم عادة من قبل الشركات السحابية لتدريب ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية. تتفوق معالجات Xeon الجديدة في الاستدلال، وهي عملية أقل استهلاكًا للطاقة مقارنة بتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

تُظهر أحدث مجموعة منتجات إنتل تصميمها على البقاء على صلة بالمشهد المتطور لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. ومن خلال تطوير شرائح ومعالجات مخصصة للذكاء الاصطناعي، تأمل إنتل في جذب شركات الذكاء الاصطناعي بعيدًا عن مكانة إنفيديا الراسخة في السوق. علاوة على ذلك، فإن التزام إنتل بتعزيز قدرات الألعاب والأداء العام في شرائح Core Ultra يلبي الطلب المتزايد على الحوسبة عالية الأداء.

مع استمرار توسع صناعة الذكاء الاصطناعي، ستشتد المنافسة بين الشركات المصنعة للرقائق. تُظهر أحدث عروض Intel تصميمها على تحقيق حضور كبير في سوق الذكاء الاصطناعي ووضع نفسها كبديل عملي لـ Nvidia وAMD. ومن خلال Gaudi3 ومنتجاتها المبتكرة الأخرى، تستعد إنتل لتلبية احتياجات التطبيقات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في مشهد رقمي سريع التطور.