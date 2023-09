إنتل تصدر تحديث برنامج تشغيل الرسومات لمشغلات Starfield

By

طرحت Intel برنامج تشغيل رسومات جديدًا، الإصدار 31.0.101.4672، المصمم خصيصًا لمستخدمي وحدات معالجة الرسوميات Arc A-Series وIris Xe الذين يلعبون لعبة Starfield المرتقبة. يعالج هذا التحديث العديد من المشكلات التي واجهها اللاعبون، بما في ذلك أوقات التحميل الأسرع وتحسين الاستقرار وتقليل المؤثرات البصرية.

عند إطلاق Starfield في الوصول المبكر، واجه أصحاب بطاقات الرسومات Intel Arc العديد من الأخطاء والأخطاء التي شابت تجربة الألعاب الخاصة بهم. كانت بعض هذه المشكلات ملحوظة بشكل خاص، مثل فشل تشغيل اللعبة أو تعطلها بعد وقت قصير من إطلاقها. في السابق، كان من المفاجئ أن Intel لم يكن لديها برنامج تشغيل جاهز للعبة جاهز لهذا العنوان الذي طال انتظاره، مع الأخذ في الاعتبار سجلها الحافل في توفير برامج التشغيل والتحسينات المحدثة.

ومع ذلك، تم إصدار تحديث تجريبي لبرنامج التشغيل قبل بضعة أيام، مما سمح لمستخدمي Arc GPU بالتعمق أخيرًا في اللعبة، وإن كان ذلك في مرحلة الوصول المبكر. أكدت شركة Intel أن برنامج التشغيل التجريبي هذا سيخضع لمزيد من التحسين والضبط لضمان الأداء الأمثل.

يعالج أحدث برنامج تشغيل رسومات، 31.0.101.4672 WHQL، العديد من المشكلات المحددة المتعلقة بـ Starfield، بما في ذلك التخفيض الكبير في أوقات تحميل اللعبة، وتحسينات الاستقرار، وإصلاحات تلف النسيج ووميض المشهد.

على الرغم من هذه الإصلاحات، لا تزال هناك مشكلات معروفة في اللعبة تعمل Intel بشكل نشط عليها، مثل عدم استقرار التطبيق في مناطق معينة، وميض النسيج على مصادر الضوء، وانخفاض تفاصيل النسيج على كائنات محددة. تعالج Intel أيضًا مشكلات تتعلق بعناوين البرامج الأخرى، بما في ذلك Uncharted: Legacy of Thieves Collection وHalo Infinite وDead by Daylight وTopaz Video AI وAdobe After Effects.

علاوة على ذلك، تحقق Intel في الزيادات غير المبررة في سرعة المروحة لوحدات معالجة الرسوميات Arc. يجب على اللاعبين الاستمرار في تحديد الإعدادات العالية أو الإعدادات المنخفضة للحصول على أفضل استقرار.

