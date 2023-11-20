إنتل تكشف عن الجيل التالي من البنية منخفضة الطاقة: Lunar Lake-MX

شهدت شركة Intel مؤخرًا تسربًا كبيرًا للمعلومات المتعلقة ببنيتها المنخفضة الطاقة القادمة والتي تسمى Lunar Lake. في حين تمت إزالة الشرائح المسربة على الفور من تويتر، بفضل عضو منتدى Anandtech Geddagod، أصبح لدينا إمكانية الوصول إلى جميع التفاصيل. تم تصميم Lunar Lake للأنظمة منخفضة الطاقة بمدى يتراوح بين 8 وات إلى 30 وات، مما يجعلها خليفة لـ Meteor Lake-U الذي لم يتم إصداره بعد.

تتميز Lunar Lake، التي تم تطويرها بالتعاون مع Microsoft، بوحدة المعالجة العصبية NPU 4.0 المدمجة من الجيل التالي والتي تدعمها رسومات Xe2-LPG. من الإضافات المثيرة للاهتمام لهذه السلسلة هي بنية وحدة معالجة الرسومات "Battlemage" الموفرة للطاقة، والتي تتميز بـ 8 Xe-Cores. مع 64 محركًا متجهًا، وتقنيات الذكاء الاصطناعي الانقباضي/القياس الفائق، ودعم تتبع الأشعة في الوقت الفعلي، توفر وحدة معالجة الرسومات هذه إمكانات عالية الأداء.

تقدم بنية Lunar Lake MX أيضًا ذاكرة على الحزمة، مع خيارات بسعة 16 جيجابايت و32 جيجابايت. على وجه التحديد، تجمع بنية وحدة المعالجة المركزية بين نواة Lion Cove وSkymont وسيتم تصنيعها باستخدام تقنية المعالجة TSMC N3B. تخطط Intel لإصدار أربعة أنواع على الأقل من Lunar Lake MX مع تخطيطات أساسية مختلفة لوحدة المعالجة المركزية (CPU) ووحدة معالجة الرسومات (GPU).

فيما يتعلق بالاتصال، يدعم Lunar Lake MX واجهة PCIe Gen5x4 وGen4x4 وThunderbolt 4 وما يصل إلى ثلاثة موصلات USB4. سيتم توفير دعم WiFi-7 وBluetooth 5.4 المتكامل من خلال بطاقة الشبكة BE201 المستندة إلى واجهة CNVio3. إحدى الميزات المثيرة هي أنه يُشاع أن وحدة SKU 8W الخاصة لـ Lunar Lake تعمل بدون مروحة، مما يوفر وضعًا بدون مروحة.

بفضل كفاءة الطاقة والأداء الواعد لوحدة معالجة الرسومات، تتمتع سلسلة Lunar Lake MX بالقدرة على الاندماج في الأنظمة المحمولة من الجيل التالي. في حين أن مقارنة الأداء الدقيقة بين Battlemage وAlchemist (Xe-LPG) غير معروفة، فإن إصدار رقائق Meteor Lake التي تضم سلسلة Xe-LPG الشهر المقبل سيوفر خط أساس جيد.

أسئلة وأجوبة:

س: متى سيتم إطلاق سلسلة Intel Lunar Lake MX؟

ج: من المتوقع أن يتم الإطلاق الرسمي لسلسلة Intel Lunar Lake MX في عام 2024.

س: ما هي الميزة الخاصة لسلسلة Lunar Lake MX؟

ج: تقدم سلسلة Lunar Lake MX نسخة موفرة للطاقة من بنية وحدة معالجة الرسومات "Battlemage"، مما يوفر إمكانات عالية الأداء.

س: ما هي بنية وحدة المعالجة المركزية في Lunar Lake MX؟

ج: تجمع بنية وحدة المعالجة المركزية في Lunar Lake MX بين مركزي Lion Cove وSkymont.

س: ما خيارات الذاكرة المتوفرة في سلسلة Lunar Lake MX؟

ج: توفر سلسلة Lunar Lake MX ذاكرة على الحزمة مع خيارات بسعة 16 جيجابايت و32 جيجابايت.