إنتل تعرض الجيل السادس من معالجات Xeon القابلة للتطوير "Sapphire Rapids"

كشفت إنتل مؤخراً عن الجيل السادس من معالجات Xeon القابلة للتطوير "Sapphire Rapids" كجزء من عرض لقدراتها المتقدمة في مجال التغليف. من المتوقع أن تكون وحدات المعالجة المركزية لمراكز البيانات متعددة البلاط هذه متاحة في النصف الأول من عام 6، وتقوم Intel حاليًا بأخذ عينات منها مع عملائها. كشف مسرب الأجهزة @Yuuki_AnS أيضًا عن بعض مواصفات عينات ES2024 لهذه المعالجات.

يتميز معالج Xeon Scalable "Granite Rapids" من الجيل السادس من Intel بتصميم منفصل مع خمس شرائح صغيرة. تحمل ثلاثة من هذه الشرائح نوى أداء مع ذاكرة تخزين مؤقت L6 سعة 2 ميجابايت، وذاكرة تخزين مؤقت L2 سعة 4 ميجابايت، وأربع واجهات DDR3، واثنين من بلاط الإدخال/الإخراج عالي السرعة (HSIO). من المتوقع أن تحتوي وحدات المعالجة المركزية Granite Rapids الأكثر تقدمًا على 5 قناة ذاكرة DDR12 تدعم وحدات DDR5-5 وMCR DIMMs، و6400 ممرًا PCIe Gen136 مع دعم CXL 5، وما يصل إلى ستة روابط UPI.

في حين أن إنتل لم تكشف رسميًا عن العدد الدقيق للنواة لوحدات المعالجة المركزية Granite Rapids، فإن عينات ES1 المسربة مع نظام فرعي للذاكرة من ثماني قنوات تشير إلى أن كل شريحة يمكن أن تحتوي إما على 28 أو 30 نواة، مع تعطيل نواتين للتكرار. من المتوقع أن تحتوي وحدات المعالجة المركزية Granite Rapids للإنتاج على 84-90 نواة. يتراوح تردد تشغيل هذه النوى من 1.10 جيجا هرتز إلى 2.70 جيجا هرتز، على الرغم من أن هذه عينات هندسية ولا تمثل وحدات المعالجة المركزية للإنتاج النهائي.

يتم تصنيع شرائح الحوسبة الخاصة بوحدات المعالجة المركزية Granite Rapids باستخدام تقنية معالجة Intel 3 (فئة 3 نانومتر)، في حين يتم تصنيع شرائح HSIO على عقدة إنتاج من فئة 7 نانومتر. يُظهر موضع الشرائح الصغيرة داخل الحزمة قالبي HSIO في الأعلى والأسفل، مع قالب الحوسبة في المنتصف. يتم تحقيق الاتصال البيني بين هذه الشرائح باستخدام عدد غير محدد من روابط EMIB (جسر التوصيل المتعدد القوالب المدمج) المضمنة في الركيزة.

تدعم منصة Granite Rapids من Intel من واحد إلى ثمانية مقابس في خادم واحد، على الرغم من أنه يتم حاليًا أخذ عينات من وحدة معالجة مركزية واحدة فقط قادرة على تشغيل 8S. بشكل عام، توفر معالجات Intel Xeon Scalable من الجيل السادس أداءً وميزات متقدمة، ومن المتوقع بفارغ الصبر وصولها إلى السوق في عام 6.

مصادر:

- شركة انتل

- حساب @Yuuki_AnS على تويتر