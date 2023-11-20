Intel Core i5-13600KF: أفضل صفقة لوحدة المعالجة المركزية للألعاب ليوم الجمعة الأسود

هل تبحث عن ترقية إعداد الألعاب لديك؟ حسنًا، أنت محظوظ لأن Intel Core i5-13600KF، أحد أفضل وحدات المعالجة المركزية للألعاب، متوفر حاليًا بسعر منخفض على الإطلاق. بسعر 250 دولارًا فقط على أمازون، تعد هذه الصفقة بمثابة سرقة لأي لاعب بميزانية محدودة.

هناك شيء واحد يجب أخذه في الاعتبار وهو أن Core i5-13600KF لا يأتي مزودًا برسومات مدمجة. ومع ذلك، لا يشكل هذا مصدر قلق للاعبين الذين يفضلون بطاقة رسوميات مخصصة، لأنها توفر أداءً أفضل. سواء كنت تلعب بأحدث ألعاب AAA أو تغوص في معارك مكثفة متعددة اللاعبين، فإن وحدة المعالجة المركزية هذه ستوفر لك تجربة لعب سلسة.

في اختباراتنا المكثفة، اكتشفنا أن Core i5-13600KF يتساوى مع نظيره الأحدث، Core i5-14600KF. وهذا يعني أنه ليست هناك حاجة لإنفاق أموال إضافية على أحدث شريحة عندما يمكنك الحصول على أداء مماثل مقابل جزء بسيط من السعر. أظهرت مراجعتنا أن شريحة الجيل الثالث عشر قدمت معدلات إطارات مذهلة بدقة 13 بكسل و1080 بكسل.

يتميز Core i5-13600KF بـ 6 نوى P مع ساعة أساسية تبلغ 3.5 جيجا هرتز (تعزيز يصل إلى 5.1 جيجا هرتز) و8 نوى إلكترونية مع ساعة أساسية تبلغ 2.6 جيجا هرتز (تعزيز يصل إلى 3.9 جيجا هرتز)، مما يوفر إجمالي 20 خيطًا . تدعم الشريحة أيضًا 16 مسارًا لـ PCIe 5.0 ومسارًا إضافيًا لـ PCIe 4.0.

إذا كنت تخطط لإقران 13600KF باللوحة الأم، فتأكد من احتوائه على مقبس LGA 1700 من أجل التوافق.

بالنسبة لمحترفي رفع تردد التشغيل، لدينا أخبار جيدة. من خلال استخدام مجموعة شرائح قابلة لزيادة سرعة التشغيل وإعدادات BIOS، أظهر Core i5-13600KF أنه يتوافق مع أداء Ryzen 7 5800X3D ويقترب حتى من Core i9-13900K المتطور.

لا تفوت هذه الصفقة المذهلة لجهاز Intel Core i5-13600KF. تؤكد مراجعتنا الكاملة "أدائه الرائد في فئته عند نقطة السعر"، والآن يمكنك تجربته بنفسك بسعر لا يهزم.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. هل يستطيع Intel Core i5-13600KF التعامل مع الألعاب بدون رسومات مدمجة؟

نعم، يعد Core i5-13600KF خيارًا رائعًا للألعاب لأنه مصمم للعمل بسلاسة مع بطاقات الرسومات المخصصة، مما يوفر أداءً مثاليًا للألعاب.

2. كيف يمكن مقارنة Core i5-13600KF مع Core i5-14600KF الأحدث؟

لقد أظهر اختبارنا أن أداء Core i5-13600KF يعادل أداء Core i5-14600KF الأحدث، مما يجعله خيارًا فعالاً من حيث التكلفة دون التضحية بالأداء.

3. ما هو المقبس الذي يتطلبه Core i5-13600KF لتوافق اللوحة الأم؟

يتطلب Core i5-13600KF مقبس LGA 1700 للتوافق المناسب مع اللوحات الأم.

4. هل يمكن رفع تردد التشغيل لـ Core i5-13600KF؟

نعم، يمكن زيادة سرعة تشغيل Core i5-13600KF لتحقيق مستويات أداء مماثلة لـ Ryzen 7 5800X3D وحتى الاقتراب من Core i9-13900K المتطور باستخدام مجموعة شرائح قابلة لزيادة سرعة التشغيل وضبط إعدادات BIOS.

5. هل سعر Core i250-5KF البالغ 13600 دولارًا هو عرض لفترة محدودة؟

نوصي بالتحقق من أحدث الأسعار والتوافر على Amazon للتأكد من عدم تفويت أي عروض أو عروض ترويجية لجهاز Core i5-13600KF.