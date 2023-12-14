إنتل تكشف عن أداء مذهل لوحدات معالجة الرسومات Arc من الجيل التالي

عقدت Intel مؤخرًا اجتماع مائدة مستديرة مع عشاق التكنولوجيا لتقديم نظرة خاطفة على سلسلة وحدات المعالجة المركزية Meteor Lake المرتقبة. وبينما من المقرر أن يتم الإطلاق الرسمي غدًا، فقد سلط الحدث الضوء على سلسلة Core Ultra 100 الجديدة، والتي تحمل الاسم الرمزي Meteor Lake، وميزاتها المتقدمة.

أحد الجوانب الأكثر إثارة في Meteor Lake هو تصميمها الثوري لوحدة المعالجة المركزية. لقد اتبعت Intel نهجًا مختلفًا من خلال اعتماد تصميم مقسم يدمج وحدات المعالجة المركزية (CPU) ووحدة معالجة الرسومات (GPU) وSOC بشكل مستقل. في حين كان التركيز على قدرات الذكاء الاصطناعي في Meteor Lake، فإن التطورات في النظام الفرعي للرسومات رائعة حقًا.

أكدت شركة Intel رسميًا أن وحدات معالجة الرسوميات Arc المدمجة ستوفر إمكانات رسومات متطورة. مشتقة من Alchemist المنفصل واستنادًا إلى بنية Xe-LPG، ستدعم وحدات معالجة الرسومات هذه DirectX12 Ultimate وتتميز بمحرك وسائط متقدم مع دعم تشفير AV1. علاوة على ذلك، فإنها ستدمج تكنولوجيا الارتقاء مثل XeSS، مما يضمن تجربة بصرية من الدرجة الأولى.

بالإضافة إلى هذه الميزات، قامت Intel بتحسين أداء Arc iGPU بشكل ملحوظ من خلال إضافة المزيد من النوى وتحسين الساعات. تدعي Intel أن Arc iGPU ستوفر ضعف أداء Xe-LPG المستخدم في سلسلة Raptor وAlder Lake. بفضل التكوين الكامل لـ 8 Xe-Cores، تنافس وحدة معالجة الرسوميات Arc iGPU أداء وحدة معالجة الرسومات المنفصلة الأصغر حجمًا ACM-G11.

لم تركز Intel فقط على تطورات وحدة معالجة الرسومات، ولكنها قامت أيضًا بإجراء تحسينات ملحوظة على ميزات وحدة المعالجة المركزية. يوفر Core Ultra 165H، على وجه الخصوص، زيادة بنسبة تزيد عن 8% في الأداء لكل واط مقارنةً بـ Core i7-1370P وزيادة بنسبة 11% مقارنة بـ Ryzen 7840U، بينما يعمل بمستويات طاقة مماثلة.

خلال الحدث، عرضت إنتل عروضًا توضيحية حية تضم جهازي كمبيوتر محمول مزودين بأجهزة Intel وAMD، على التوالي. وتفوق المعالج Core Ultra 7 155H الذي يضم 16 نواة و22 خيطًا على معالج AMD Ryzen 7 Pro 7840U الذي يضم 8 أنوية و16 خيطًا في Cinebench 2024، مسجلاً 922 نقطة مثيرة للإعجاب.

فيما يتعلق بأداء الألعاب، سجلت رسومات Intel Arc أعلى بكثير من حل AMD في برنامج 3DMark Time Spy. ووفقًا لعرض Intel، يوفر Core Ultra 7 165H Arc iGPU تعزيزًا متوسطًا للأداء بنسبة 10٪ مقارنة برسومات Ryzen 7 7840U RDNA3 عند 28 وات.

في حين أن هذا الحدث الخاطف قدم رؤى رائعة، سيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل حول سلسلة Core Ultra 100 خلال حدث الإطلاق الرسمي في وقت لاحق اليوم. يمكن لعشاق التكنولوجيا أن يتوقعوا المزيد من الإعلانات المثيرة من إنتل.