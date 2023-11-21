كاميرات Insta360 Ace: جيل جديد من كاميرات الحركة

أصدرت Insta360 مؤخرًا أحدث مجموعة من كاميرات الحركة، سلسلة Ace، التي تقدم ميزات جديدة ومثيرة لمدوني الفيديو وعشاق المغامرة على حدٍ سواء. تأتي هذه الكاميرات، المستوحاة من سلسلة GoPro Hero الشهيرة، مزودة بشاشة قابلة للطي فريدة من نوعها تجعل تأطير اللقطات وتسجيل مدونات الفيديو أسهل من أي وقت مضى. تتوفر سلسلة Ace في طرازين: كاميرا Ace العادية بسعر يبدأ من 379.99 دولارًا أمريكيًا وإصدار Ace Pro الرائد بسعر 449.99 دولارًا أمريكيًا، وهي مجهزة بصريات Leica وأداء استثنائي في الإضاءة المنخفضة.

تتميز كاميرا Ace القياسية بمستشعر صور مقاس 1/2 بوصة، مما يمكنها من التسجيل بجودة عالية بدقة 6K بمعدل 30 إطارًا في الثانية. يمكن لكلا الطرازين تصوير لقطات مذهلة بدقة 4K بسرعة عالية تبلغ 120 إطارًا في الثانية والتقاط صور مذهلة بدقة 48 ميجابكسل. بفضل شرائح الذكاء الاصطناعي الجديدة بقياس XNUMX نانومتر في كاميرات Ace، تعمل ميزات مثل PureVideo على تحسين الأداء في الإضاءة المنخفضة من خلال تقليل التشويش في اللقطات في الوقت الفعلي، مما ينتج عنه مقاطع فيديو واضحة ونقية.

ما يميز كاميرات Ace عن غيرها هو شاشتها المبتكرة. على عكس الشاشات الأمامية الصغيرة الموجودة في كاميرات الحركة الأخرى، تقدم سلسلة Ace شاشة لمس خلفية كبيرة مقاس 2.4 بوصة يمكن قلبها لأعلى للحصول على رؤية أفضل أثناء التسجيل. لا تساعد هذه الميزة في التأطير الدقيق فحسب، بل تتفاعل أيضًا مع إيماءات اليد، مما يسمح بالتسجيل بدون استخدام اليدين ويجعلها مثالية لالتقاط عروض رقص TikTok.

بالإضافة إلى ذلك، توفر كاميرات Ace مجموعة من الميزات المريحة لتعزيز تجربة المستخدم. يمكن للمستخدمين إيقاف تسجيلات الفيديو مؤقتًا دون كسر المقطع، وإلغاء التسجيلات النشطة بضغطة زر واحدة، وتبديل نسب العرض إلى الارتفاع بعد التسجيل لمزيد من المرونة في تحرير الفيديو. تعمل ميزة AI Highlights على توفير الوقت من خلال تحديد لقطات الحركة وقصها تلقائيًا من تسجيلات الفيديو الكبيرة، كما تعمل ميزة AI Warp على إنشاء تأثيرات مخصصة بناءً على المطالبات.

خيارات الاتصال لكاميرات Ace مثيرة للإعجاب بنفس القدر. ويمكنها الاتصال بسلاسة بأجهزة Apple Watches وGarmin، مما يتيح تراكب بيانات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، مثل الارتفاع والسرعة، على تسجيلات الفيديو. تعد هذه الميزة مفيدة بشكل خاص لعشاق الأنشطة الخارجية الذين يرغبون في توثيق مغامراتهم ببيانات دقيقة والتحكم في الكاميرا من معصميهم.

مع تصميم مقاوم للماء، تعد كاميرات Ace مثالية لالتقاط اللحظات تحت الماء، مع القدرة على الغطس حتى 33 قدمًا دون أي ملحقات إضافية. ولمزيد من الأنشطة الشديدة تحت الماء، يتيح ملحق Dive Case للمستخدمين الغوص لمسافة تصل إلى 196 قدمًا. توفر البطاريات الداخلية للكاميرات وقت تسجيل يصل إلى 100 دقيقة بدقة 4K30 مع Active HDR ويمكن شحنها بسرعة إلى 80% خلال 22 دقيقة فقط باستخدام شاحن توصيل الطاقة.

تشتهر Insta360 بكاميراتها المبتكرة بزاوية 360 درجة مثل X3 وOne RS. ومع ذلك، مع سلسلة Ace، تتخذ الشركة اتجاهًا جديدًا من خلال تصميم كاميرات حركة أكثر سهولة في الاستخدام ومتعددة الاستخدامات تلبي احتياجات جمهور أوسع.

أسئلة وأجوبة

1. ما هو النطاق السعري لكاميرات Insta360 Ace؟

يبلغ سعر كاميرات Insta360 Ace 379.99 دولارًا للطراز العادي و449.99 دولارًا لإصدار Ace Pro.

2. هل تستطيع كاميرات Ace تسجيل مقاطع فيديو عالية الدقة؟

نعم، يمكن لكل من كاميرا Ace العادية وإصدار Ace Pro تصوير مقاطع فيديو بدقة 4K. تدعم كاميرا Ace دقة تصل إلى 6K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، بينما يمكن لكاميرا Ace Pro أن تصل إلى دقة 8K بمعدل 24 إطارًا في الثانية.

3. ما هي الميزات البارزة لكاميرات Ace؟

تشتمل الميزات البارزة لكاميرات Ace على شاشة قابلة للطي لسهولة تسجيل الفيديو، وتحسينات الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وعناصر التحكم في إيماءات اليد، والاتصال بأجهزة Apple Watches وGarmin لتراكبات بيانات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

4. هل كاميرات Ace مقاومة للماء؟

نعم، تتميز كاميرات Ace بتصميم مقاوم للماء يسمح لها بالغمر حتى عمق 33 قدمًا تحت الماء. ومع ملحق حقيبة الغوص، يمكنها تحمل أعماق تصل إلى 196 قدمًا.

5. أين يمكنني شراء كاميرات Insta360 Ace؟

كاميرات Insta360 Ace متاحة للشراء على موقع Insta360 الرسمي (insta360.com) وأمازون.