أصدرت Insomniac Games ردًا على هجوم برنامج الفدية الأخير الذي شهد سرقة أكثر من مليون ملف من الاستوديو. وفي بيان تمت مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي، أعربت الشركة عن امتنانها للدعم الذي تلقته وأقرت بالأثر العاطفي الذي خلفه الهجوم السيبراني على فريق التطوير الخاص بها.

وبينما تتضمن البيانات المسروقة معلومات شخصية للموظفين والموظفين السابقين، بالإضافة إلى تفاصيل حول التطوير المبكر للعبة Marvel’s Wolverine لجهاز PlayStation 5، أكدت Insomniac Games للجماهير أن اللعبة لا تزال تسير على الطريق الصحيح. يظل الاستوديو مرنًا في مواجهة الشدائد وهو مصمم على تقديم لعبة تلبي توقعات اللاعبين.

لقد كانت تجربة هجوم برامج الفدية مزعجة لشركة Insomniac Games، لكنها ملتزمة بالتغلب على التحديات والتأكد من أن الجميع يمكنهم الاستمتاع بالألعاب التي يقومون بتطويرها على النحو المنشود. سيستمر تطوير Marvel’s Wolverine كما هو مخطط له، مع العلم أن اللعبة ستتطور طوال فترة إنتاجها.

أعربت Insomniac Games أيضًا عن تقديرها لحماس المعجبين لكنها أكدت أنه سيتم مشاركة المعلومات الرسمية حول Marvel's Wolverine في الوقت المناسب. شكر الاستوديو الجميع على دعمهم المستمر خلال هذه الفترة الصعبة.

حتى الآن، لم تصدر PlayStation Studios ولا شركة Sony، الشركة الأم لشركة Insomniac Games، بياناتها الخاصة بشأن الاختراق وتسريب البيانات. قامت شركة Insider Gaming بمحاولات متعددة للتواصل للحصول على تعليق ولكنها لم تتلق ردًا.

تسلط استجابة Insomniac Games الضوء على تصميمها على المثابرة على الرغم من الهجوم الإلكتروني والتزامها بتقديم ألعاب عالية الجودة لقاعدة جماهيرها المتفانية. وبينما يواصل الاستوديو التحقيق في تأثير الهجوم وحماية المعلومات الشخصية للأفراد المعنيين، يمكن للمعجبين التطلع إلى تطوير Marvel's Wolverine بثقة.