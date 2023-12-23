زيادة الإصابة بالصراصير في مدن كاليفورنيا تسلط الضوء على الحاجة إلى مكافحة الآفات

كشفت دراسة حديثة أجرتها شركة Pest Gnome، وهي شركة تربط الأشخاص بخبراء مكافحة الآفات، عن أفضل 25 مدينة في الولايات المتحدة ذات أعلى معدلات الإصابة بالصراصير. في حين لم تصل أي مدينة في كاليفورنيا إلى المراكز العشرة الأولى، تم إدراج كل من لوس أنجلوس وريفرسايد وسان خوسيه وسان فرانسيسكو كمدن يطلب فيها السكان المساعدة بشكل متكرر في مكافحة تفشي الصراصير.

استخدمت الدراسة بيانات من مكتب الإحصاء، ومكتب إحصاءات العمل، والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي لتحديد التصنيف. وسلط الضوء على مدن المترو ذات الكثافة السكانية العالية باعتبارها عرضة بشكل خاص لمشاكل الصراصير.

وفي حين حصلت هيوستن على المركز الأول في القائمة حيث ظهرت على 37% من المنازل علامات وجود الصراصير في الأشهر الـ 12 الماضية، فإن مدن كاليفورنيا ليست بعيدة عن ذلك. تم الاستشهاد بالمناخ الدافئ والرطوبة العالية في هيوستن كظروف مثالية لنمو الصراصير. من المعروف أن الصراصير تنقل مسببات الأمراض، مما يجعل الإصابة بها خطرًا صحيًا خطيرًا.

لمنع هذه الآفات من غزو المنازل، توصي Pest Gnome باتخاذ خطوات مثل إغلاق أي نقاط دخول، وتنظيف فتات الطعام، وإصلاح الأنابيب المتسربة، واستخدام منتجات مكافحة الآفات مثل موتيلات Raid والصراصير. وفي الحالات التي تفشل فيها هذه الإجراءات الوقائية، ينصح بطلب المساعدة من متخصص في الإبادة.

يسلط انتشار الإصابة بالصراصير في مدن كاليفورنيا الضوء على الحاجة إلى زيادة جهود مكافحة الآفات. ومن خلال اتخاذ تدابير استباقية وطلب المساعدة المهنية عند الضرورة، يمكن للمقيمين حماية أنفسهم ومنازلهم من هؤلاء الضيوف غير المرحب بهم خلال العطلات وعلى مدار العام.