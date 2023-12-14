يوفر الكمبيوتر المحمول INBook الجديد من Infinix تصميمًا أنيقًا وأسعارًا معقولة

من المقرر أن تطلق Infinix، العلامة التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا، أحدث عروضها لأجهزة الكمبيوتر المحمول، INBook Y2 Plus، في الهند. ومن المتوقع أن يكون سعر هذا الكمبيوتر المحمول الصديق للميزانية أقل من روبية. 30,000، مما يوفر خيارًا ميسور التكلفة للمستهلكين الذين يحتاجون إلى جهاز كمبيوتر محمول.

يتميز جهاز INBook Y2 Plus بشاشة FHD+ غنية بالألوان ومضادة للتوهج مقاس 15.6 بوصة مع سطوع يبلغ 260 شمعة في المتر المربع، مما يضمن مرئيات واضحة ونابضة بالحياة. كما يتميز ببطارية كبيرة بقدرة 50 وات في الساعة، مصممة للاستخدام طوال اليوم، وتدعم الشحن السريع بقدرة 65 وات بتقنية PD 3.0. ويشاع أن الكمبيوتر المحمول يأتي مزودًا بقدرات الشحن السريع من النوع C إلى النوع C، مما يسمح للمستخدمين بالوصول إلى سعة البطارية بنسبة 75٪ في 60 دقيقة فقط.

لا يقدم جهاز INBook Y2 Plus مواصفات مثيرة للإعجاب فحسب، بل يعرض أيضًا تصميمًا جذابًا بصريًا. يتميز هذا الكمبيوتر المحمول بتصميم رياضي خفيف الوزن مع تشطيب معدني مصقول، وهو ينضح بجمالية متميزة تتحدى النطاق السعري المناسب للميزانية. توفر حواف الشاشة الضيقة تجربة مشاهدة غامرة، في حين يمكن للمستهلكين المهتمين بالتكلفة أن يتوقعوا حزمة تعد بالأداء والقدرة على تحمل التكاليف.

ومن المهم أن نلاحظ أن المعلومات حول INBook Y2 Plus مبنية على مصادر مجهولة، لذا يجب أن تؤخذ مع قليل من الملح. لا يزال تاريخ الإصدار الدقيق غير معروف، ولكن سيتم الكشف عن التفاصيل الرسمية من قبل الشركة عند إطلاقه.

يشهد سوق أجهزة الكمبيوتر المحمول ذات الميزانية المحدودة طفرة في الوافدين الجدد، حيث يقدم كل منهم تصميمات أنيقة وشاشات غنية الألوان. مع جهاز INBook Y2 Plus القادم، تهدف Infinix إلى جذب انتباه المستهلكين الذين يبحثون عن التوازن بين القدرة على تحمل التكاليف والوظائف. ترقبوا المزيد من التحديثات حول هذا الكمبيوتر المحمول الجديد المثير من Infinix.