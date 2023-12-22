إطلاق كمبيوتر محمول جديد للميزانية: تقديم StellarBook X1

ملخص: في محاولة لجذب انتباه الشباب والسوق المهتمين بالميزانية، كشفت Infinix عن أحدث عروضها، StellarBook X1. يعد هذا الكمبيوتر المحمول المليء بالميزات القوية بتقديم أداء متميز وتصميم أنيق واتصال سلس بسعر في المتناول.

المعالج والأداء: يضمن جهاز StellarBook X11، المجهز بأحدث معالج Intel Core من الجيل الحادي عشر، قدرات متعددة المهام سلسة ويتعامل بسهولة مع المهام كثيفة الموارد. يمكن للمستخدمين أن يتوقعوا استجابة فائقة السرعة وتجربة حوسبة سلسة.

التخزين والسرعة: قل وداعًا للتأخير والبطء مع سعة تخزين SSD الكبيرة التي تبلغ سعتها 1 تيرابايت PCIe1 في جهاز StellarBook X3.0. يصبح الوصول إلى البيانات أمرًا سهلاً، مما يتيح للمستخدمين التنقل بسهولة عبر مهامهم اليومية دون أي عوائق.

البطارية والشحن: بفضل سعة البطارية 50 وات في الساعة، يضمن جهاز StellarBook X1 ما يصل إلى 10 ساعات من تصفح الويب بشحنة واحدة. بالإضافة إلى ذلك، تسمح تقنية الشحن السريع بقدرة 65 واط للكمبيوتر المحمول بالوصول إلى نسبة شحن مذهلة تصل إلى 75% خلال 60 دقيقة فقط، مما يقلل من وقت التوقف عن العمل.

المرئيات والصوت: انغمس في تجربة بصرية آسرة على شاشة Full HD مقاس 1 بوصة لجهاز StellarBook X15.6. يتميز هذا اللاب توب بسلسلة ألوان عالية وسطوع، ويضمن لك مرئيات نابضة بالحياة ونابضة بالحياة. علاوة على ذلك، توفر مكبرات الصوت المزدوجة المزودة بصوت ستيريو محيطي تجربة صوتية غامرة، مما يعزز الترفيه والإنتاجية على حد سواء.

التصميم وسهولة الحمل: ينضح جهاز StellarBook X1 بالأناقة بجسمه المعدني الأنيق وخفيف الوزن. يضيف التصميم المصنوع من سبائك الألومنيوم لمسة من الرقي بينما تكمل اللوحة الخلفية المعدنية جمالياتها الشاملة.

لوحة المفاتيح ولوحة اللمس: تصبح الكتابة ممتعة على لوحة المفاتيح ذات الإضاءة الخلفية لجهاز StellarBook X1 والتي تتميز بمفاتيح فائقة الاستجابة. تدعم لوحة اللمس الزجاجية الكبيرة مقاس 6.36 بوصة إيماءات اللمس المتعدد، مما يتيح التنقل السلس وتحسين الإنتاجية.

خيارات الاتصال: ابق على اتصال في جميع الأوقات مع مجموعة واسعة من خيارات الاتصال في StellarBook X1. مع USB-C، وUSB 3.0، وHDMI، وفتحة بطاقة SD، ومقبس سماعة الرأس والميكروفون المدمج، يمكن للمستخدمين توصيل أجهزتهم والأجهزة الطرفية بسهولة.

السعر والتوافر: جهاز StellarBook X1 متاح الآن للشراء على منصات التجارة الإلكترونية الرائدة. بدءًا من سعر جذاب يبلغ 27,490 دولارًا أمريكيًا للطراز الأساسي، تقدم Infinix جهاز StellarBook X1 بمجموعة متنوعة من خيارات الألوان النابضة بالحياة، بما في ذلك الأزرق والفضي والرمادي.

الخلاصة: نجحت شركة Infinix في ترسيخ جهاز StellarBook X1 كمنافس رائد في سوق أجهزة الكمبيوتر المحمول ذات الميزانية التنافسية للغاية. يجمع هذا الكمبيوتر المحمول بين التكنولوجيا المتطورة والتصميم الأنيق والاتصال السلس، وهو يلبي احتياجات المستخدمين الذين يبحثون عن حوسبة عالية الأداء دون إنفاق الكثير من المال. سواء للعمل أو الترفيه، يقدم جهاز StellarBook X1 تجربة استثنائية تتجاوز التوقعات.

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