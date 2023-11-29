Infinix Hot 40i الجديد: هاتف اقتصادي مزود باتصال NFC

تم إطلاق هاتف Infinix Hot 40i، وهو هاتف ذكي ذو ميزانية محدودة، في المملكة العربية السعودية. يأتي هذا العرض الأخير من Infinix مزودًا باتصال NFC ومتوفر في نوعين مختلفين للتخزين. على الرغم من أن الموقع الرسمي لم يدرج الهاتف بعد، إلا أنه متاح للشراء بالفعل على منصات التجارة الإلكترونية الشهيرة مثل Amazon وNoon.

يتم تشغيل Infinix Hot 40i بواسطة MediaTek Helio G88 SoC، مصحوبًا بما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي. يضمن هذا المزيج أداءً سلسًا وتعدد المهام بكفاءة. عندما يتعلق الأمر بقسم الكاميرا، يحتوي الهاتف على كاميرا مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل في الخلف وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي مذهلة.

من حيث السعر والتوافر، يتم تقديم Infinix Hot 40i في نوعين مختلفين – 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 128 جيجابايت للتخزين و 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 256 جيجابايت للتخزين، بسعر 375 ريال سعودي (حوالي 8,300 روبية) و 465 ريال سعودي (حوالي 10,300 روبية) على التوالي. وهو متوفر بأربعة خيارات ألوان جذابة – Horizon Gold، وPalm Blue، وStarfall Green، وStarlit Black.

يتميز هاتف Infinix Hot 40i بشاشة HD+ مقاس 6.56 بوصة مع معدل تحديث 90 هرتز، مما يوفر مرئيات سلسة وتجربة مشاهدة غامرة. وهو يعمل على أحدث إصدار من نظام التشغيل Android 13، مما يوفر واجهة مستخدم حديثة وقابلة للتخصيص.

للحفاظ على استمرارك طوال اليوم، تم تجهيز Hot 40i ببطارية تبلغ سعتها 5,000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي بقوة 18 وات. بالإضافة إلى ذلك، لمزيد من الأمان، يشتمل الهاتف على مستشعر بصمة الإصبع مثبت على الجانب ويتم وضعه على زر الطاقة.

مع تضمين اتصال NFC، يتيح Infinix Hot 40i للمستخدمين الاستمتاع بميزات مثل الدفع بدون تلامس من خلال تطبيقات الدفع الشائعة مثل Google Pay وApple Pay. تتيح تقنية NFC نقل البيانات بدون تلامس على المدى القصير، مما يجعلها ميزة ملائمة للاستخدام اليومي.

أسئلة وأجوبة:

س: أين يمكنني شراء Infinix Hot 40i؟

ج: هاتف Infinix Hot 40i متاح حاليًا للشراء على Amazon وNoon.

س: ما هي خيارات التخزين المتاحة لجهاز Infinix Hot 40i؟

ج: يأتي هاتف Infinix Hot 40i في نوعين مختلفين من التخزين – 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 128 جيجابايت للتخزين و8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 256 جيجابايت للتخزين.

س: هل يدعم Infinix Hot 40i اتصال NFC؟

ج: نعم، يدعم Infinix Hot 40i اتصال NFC، مما يسمح بنقل البيانات بدون تلامس والمدفوعات بدون تلامس.

س: ما هو سعر Infinix Hot 40i؟

ج: يبلغ سعر هاتف Infinix Hot 40i 375 ريالًا سعوديًا (حوالي 8,300 روبية) لمتغير ذاكرة الوصول العشوائي سعة 4 جيجابايت و465 ريالًا سعوديًا (حوالي 10,300 روبية) لمتغير ذاكرة الوصول العشوائي سعة 8 جيجابايت.

س: ما هي خيارات الألوان المتوفرة لهاتف Infinix Hot 40i؟

ج: يتوفر هاتف Infinix Hot 40i بخيارات الألوان Horizon Gold وPalm Blue وStarfall Green وStarlit Black.