لعبة Battle Royale الهندية الجديدة تتعاون "Indus" مع Fortnite لعرض المستقبل الهندي

أصدرت Indus، وهي لعبة معركة ملكية محلية طورتها شركة SuperGaming، إعلانًا مثيرًا في مؤتمر مطوري الألعاب في الهند (IGDC) 2023. ومن المقرر أن تقتحم اللعبة منصة الألعاب الشهيرة Fortnite، مما يوفر للاعبين تجربة كروس فريدة من نوعها. في غضون 27 يومًا فقط، استخدم فريق مكون من امرأتين في SuperGaming محرر Unreal Editor الخاص بـ Fortnite (UEFN) من Epic Games لإنشاء هذا التعاون الرائد.

ستكون تجربة Indus داخل Fortnite متاحة على أجهزة الكمبيوتر الشخصية وmacOS، مما يسمح للاعبين بالانغماس في طريقة اللعب والخرائط والأوضاع والمزيد. الفكرة وراء هذا التعاون هي منح اللاعبين الفرصة لاستكشاف المستقبل الهندي، وهو نوع ناشئ يمزج العناصر المستقبلية مع الثقافة الهندية، داخل لعبتهم المفضلة.

بينما تستعد النسخة المحمولة من Indus لإصدار Beta المغلق خلال موسم الأعياد القادم، يمكن للاعبي Fortnite التطلع إلى تجربة Indus في Fortnite Creator Mode. سيقدم هذا الوضع حالة فوز فريدة تركز على Cosmium، وهو مورد مميز داخل اللعبة. ستتاح للاعبين فرصة تحقيق النصر من خلال الاستيلاء على هذه الأصول القيمة.

أعرب روبي جون، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة SuperGaming، عن حماسه لعرض ثقافة الهند ومواهبها على المسرح العالمي. ومع تواجد ما يقدر بنحو 220 مليون لاعب شهريًا في جميع أنحاء العالم، تقدم لعبة Fortnite فرصة رائعة لجلب Indus وIndo-Futurism إلى جمهور واسع.

ومن خلال هذا التعاون، سيتمكن اللاعبون من تقديم تعليقات حول جوانب مختلفة من اللعبة، مما يؤثر على اتجاه مشروع SuperGaming الأكثر طموحًا حتى الآن. يتوافق هذا النهج مع التزام SuperGaming بإعطاء الأولوية لمجتمع اللاعبين، كما يتضح من نجاح الألعاب السابقة مثل MaskGun وSilly Royale.

تمثل شراكة Indus وFortnite علامة فارقة في صناعة الألعاب الهندية وتسلط الضوء على الاعتراف المتزايد بالمطورين الهنود على نطاق عالمي. نظرًا لأن العالم أصبح أكثر ترابطًا من خلال الألعاب، فإن مثل هذه التعاونات تمهد الطريق لروايات متنوعة وتمثيل ثقافي داخل مجتمع الألعاب.

الأسئلة المتكررة

1. ما هو السند؟

Indus هي لعبة معركة ملكية محلية تم تطويرها بواسطة SuperGaming وتجمع بين الثقافة الهندية والعناصر المستقبلية، مما يخلق نوعًا جديدًا يُعرف باسم Indo-Futurism.

2. كيف تعاونت Indus مع Fortnite؟

استخدم فريق مكون من امرأتين في SuperGaming محرر Epic Games Unreal Editor لـ Fortnite (UEFN) لإنشاء التقاطع بين Indus وFortnite.

3. كيف يمكن للاعبين تجربة Indus في Fortnite؟

ستكون تجربة Indus داخل Fortnite متاحة على أجهزة الكمبيوتر الشخصية وmacOS من خلال Fortnite Creator Mode، مما يسمح للاعبين باستكشاف طريقة لعب Indus وخرائطها وأوضاعها والمزيد.

4. ما هي حالة الفوز في Indus داخل Fortnite؟

يقدم Indus حالة فوز فريدة تركز على الاستيلاء على المورد داخل اللعبة المسمى Cosmium. سيتمكن اللاعبون من تحقيق النصر من خلال الحصول على هذه الأصول القيمة.

5. كيف يفيد هذا التعاون شركة SuperGaming؟

توفر هذه الشراكة لشركة SuperGaming فرصة لعرض ثقافة الهند ومواهبها على المسرح العالمي، بينما تسمح أيضًا للاعبين بتقديم الملاحظات وتشكيل مستقبل اللعبة.