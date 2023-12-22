Versus Evil، الناشر المستقل، يواجه الإغلاق حيث تقوم الشركة الأم بتسريح الفريق بأكمله

في تحول مفاجئ للأحداث، يواجه الناشر المستقل Versus Evil الإغلاق، حيث قامت شركته الأم، tinyBuild، بتسريح الفريق بأكمله. تم الإعلان عن ذلك على حساب Twitter الرسمي لـ Versus Evil، معربًا عن الامتنان لمجتمعهم لدعمهم على مدار العقد الماضي.

لجأ الموظفون السابقون إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة خيبة أملهم وصدمتهم بسبب التسريح المفاجئ للعمال. أعرب فرانسيس فينكي، مدير إستراتيجية المنتجات في Versus Evil، عن حزنه على LinkedIn، مشيرًا إلى أن الشركة المكونة من 13 شخصًا بأكملها قد تم التخلي عنها خلال عطلة عيد الميلاد. كما أعرب لانس جيمس، رئيس الإنتاج، عن خيبة أمله على تويتر، واصفًا رحلتهم التي استمرت 10 سنوات بأنها رحلة ممتعة وصلت الآن إلى نهايتها.

وفقًا لجيمس، فإن قرار تسريح الفريق لم يتم اتخاذه من قبل Versus Evil، بل من قبل الشركة الأم tinyBuild. أكد مدير المجتمع كريس تريبي ذلك على تويتر، مشيرًا إلى أن هذه مكالمة تم إجراؤها بواسطة tinyBuild. ذكر تريبي أيضًا أنه يبحث الآن عن فرص جديدة في إدارة المجتمع أو أدوار المنتج المساعد/المشارك.

ويأتي هذا الإغلاق بعد وقت قصير من إعلان tinyBuild عن استثمار بقيمة 2 مليون دولار من Atari، ولكن يبدو أن إجراءات خفض التكاليف لا تزال ضرورية. ليست Versus Evil هي الضحية الوحيدة لجهود الشركة لخفض التكاليف، حيث أعلن الموظفون السابقون في Hakjak Studios المطور المملوك لـ tinyBuild عن إغلاقهم في وقت سابق من هذا الشهر.

اكتسبت شركة Versus Evil، التي أسسها ستيف إسكالانتي عام 2013، شهرة كبيرة لنشرها ألعابًا مثل ثلاثية The Banner Saga وPillars of Eternity II: Deadfire. ومع ذلك، مع إغلاق Versus Evil، يظل مستقبل هذه العناوين غير مؤكد.

تضيف هذه الأخبار المؤسفة إلى سلسلة من عمليات تسريح العمال في صناعة الألعاب خلال العام الماضي. كما واجهت شركات مثل Embracer وEpic Games وEA تخفيضات كبيرة، مما يعكس التحديات التي تواجهها الصناعة ككل.

بينما تواجه Versus Evil الإغلاق، ينعي مجتمع الألعاب فقدان ناشر مستقل آخر ويأمل في مستقبل أكثر إشراقًا لجميع المتضررين من عمليات تسريح العمال هذه.