بدايات جديدة في Humble Games: إعادة هيكلة مع التركيز على المطورين المستقلين

خضع ناشر الألعاب المستقلة المملوك لشركة Humble Bundle، Humble Games، مؤخرًا لعملية إعادة هيكلة أدت إلى تسريح عدد من الموظفين. وفي حين أن العدد الدقيق لفقدان الوظائف لا يزال غير معلن، فقد أعربت الشركة عن التزامها بمواصلة العمل بشكل وثيق مع المطورين على الرغم من التغييرات.

جاء قرار إعادة الهيكلة في الوقت الذي شهدت فيه شركة Humble Games اتجاهات تتطلب إعادة تنظيم إستراتيجية لضمان النجاح على المدى الطويل. هذه الخطوة ليست فريدة من نوعها بالنسبة للشركة، حيث كان على العديد من الشركات في مختلف الصناعات التكيف لمواجهة تحديات العام الماضي.

واعترفت شركة Humble Games في بيان لها بالصعوبات التي واجهها أعضاء الفريق المتأثرين وشددت على مساهماتهم القيمة. كما أعربت الشركة أيضًا عن التزامها الثابت بالتعاون مع المطورين المستقلين الموهوبين في المستقبل، ومشاركة تجاربهم الفريدة مع اللاعبين في جميع أنحاء العالم.

تشتهر شركة Humble Games بنشر مجموعة متنوعة من العناوين عبر أجهزة الكمبيوتر الشخصية ووحدات التحكم ومنصات الأجهزة المحمولة. تشمل بعض المشاريع البارزة لعبة Supraland الغامرة من شركة Supra Games، ولعبة تقمص الأدوار التكتيكية The Iron Oath من شركة Curious Panda Games، ولعبة Lost Skies المرتقبة التي طورتها Bossa Studios. دخل الناشر أيضًا في شراكة مع استوديوهات الهاتف المحمول لإصدارات ناجحة مثل Slay the Spire من Mega Crit Games، وHopFrog's Forager، وCrying Suns من Alt Shift.

في حين شهدت الصناعة مؤخرًا العديد من عمليات تسريح العمال، بما في ذلك تلك الموجودة في قسم الألعاب في Amazon، وUbisoft، وHyper Hippo، فإن إعادة هيكلة Humble Games تمثل فرصة لبداية جديدة. ومن خلال التركيز على تنمية الشراكات مع المطورين المستقلين الموهوبين، تتطلع الشركة إلى مستقبل مليء بتجارب الألعاب المبتكرة والآسرة.

س: كم عدد حالات التسريح من العمل التي حدثت في Humble Games؟

ج: لا يزال العدد الدقيق لفقدان الوظائف أثناء عملية إعادة الهيكلة في شركة Humble Games غير معلن.

س: هل ستواصل شركة Humble Games العمل مع المطورين على الرغم من تسريح العمال؟

ج: نعم، أعربت شركة Humble Games عن التزامها بمواصلة تعاونها مع المطورين المستقلين، مما يضمن وصول تجاربهم الفريدة إلى اللاعبين في جميع أنحاء العالم.

س: ما هي المنصات التي تنشر شركة Humble Games الألعاب لها؟

ج: تنشر شركة Humble Games الألعاب عبر أجهزة الكمبيوتر الشخصية ووحدات التحكم ومنصات الأجهزة المحمولة، مما يوفر مجموعة متنوعة من تجارب الألعاب.