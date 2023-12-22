رجل من إنديانا يفوز باليانصيب، وقد أتلف موظف المتجر التذكرة

شعر رجل من ولاية إنديانا بالإثارة وخيبة الأمل بعد فوزه باليانصيب. كان بول مارشال مبتهجًا عندما اكتشف أنه يحمل تذكرة Powerball فائزة بقيمة 50,000 ألف دولار. ومع ذلك، سرعان ما تحولت فرحته إلى إحباط عندما مزق موظف المتجر تذكرته الفائزة عن طريق الخطأ.

عاد مارشال إلى المتجر حيث اشترى التذكرة للمطالبة بجائزته. تحقق الموظف من مطابقة الأرقام وشرع في تمزيق التذكرة، معتقدًا أن هذا إجراء قياسي. تلقى مارشال تعليمات لتحصيل أرباحه في مكتب الدفع.

لسوء الحظ، عندما وصل مارشال إلى مكتب الدفع وقدم التذكرة الممزقة، تم إبلاغه بأن التذكرة الأصلية مطلوبة للمطالبة بالمال. تم لفت انتباه لجنة يانصيب Hoosier إلى الوضع، والتي قامت بمراجعة اللقطات الأمنية وأجرت مقابلة مع الموظف المعني.

لحسن الحظ، بعد إعادة بناء الأحداث والحصول على تأكيد من خلال اللقطات الأمنية للمتجر، وافقت اللجنة بالإجماع على الدفع. وقال تشاك تايلور، مدير الشؤون القانونية والامتثال في اليانصيب: "كان هذا حدثًا محظوظًا حيث تمكنا من إعادة بناء ما حدث".

امرأة تقع ضحية لعملية احتيال بعد فوزها باليانصيب

وفي حادثة منفصلة، ​​واجهت درينا هاريس أيضًا مشكلة في المطالبة بجائزة اليانصيب الخاصة بها. بعد فوزها بمبلغ 500 دولار من تذكرة قابلة للخدش، شاركت هاريس صورة لتذكرتها الفائزة على وسائل التواصل الاجتماعي. ولسوء الحظ، استخدم شخص ما الصورة لخداع موظف المتجر لتسليمه أموال الجائزة.

يُسمح لتجار التجزئة المشاركين في Hoosier Lottery بدفع جوائز تصل إلى 600 دولار. ومع ذلك، رفضت اللجنة دفع مبلغ إضافي قدره 500 دولار لهاريس. وبحلول الوقت الذي قدمت فيه الاستئناف، كان المتجر الذي اشترت منه التذكرة قد أُغلق، مما يجعل من المستحيل جمع أي أدلة.

“في العادة، لو تصرفت بسرعة وأبلغت عن الحادث بعد فترة وجيزة، ربما تمكنا من الحصول على أدلة. وأوضح تايلور أنه "لسوء الحظ، توقف بائع التجزئة الذي تم صرف الأموال فيه عن العمل لمدة شهرين". قرار عدم الدفع مرتين لم يتم اتخاذه باستخفاف من قبل اللجنة.

تسلط كلتا الحالتين الضوء على أهمية حماية تذاكر اليانصيب الفائزة والمطالبة بالجوائز على الفور. إنه بمثابة تذكير للفائزين باليانصيب لاتباع الإجراءات اللازمة لضمان أمان أرباحهم والإبلاغ عن أي أنشطة احتيالية محتملة على الفور.