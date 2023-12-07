يقوم مكتب عمدة مقاطعة إنديان ريفر بإصلاح الأسلحة بعد إطلاق سراح نائبه بشكل غير مقصود

دفعت حادثة وقعت مؤخرًا تتضمن إطلاقًا غير مقصود لسلاح ناري مكتب عمدة مقاطعة إنديان ريفر إلى تغيير أنواع الأسلحة الصادرة لأعضائه. كان النائب زاكاري سيلديس يستعد لفصل تدريبي عندما انفجر جهاز Sig P320 داخل جرابه، مما أدى إلى ضربه في ربلة الساق وتسبب في استقرار رصاصة بالقرب من كاحله. أدى هذا الحادث، إلى جانب حادث مماثل في ولاية كونيتيكت، إلى قيام الشريف إريك فلاورز بالتحقيق في المخاوف المتعلقة بسلامة السلاح.

خلال مؤتمر صحفي، أعرب شريف فلاورز عن قلقه بشأن المخاطر المحتملة لـ Sig P320. واستشهد بلقطات من حادثة كونيتيكت حيث تم إطلاق النار من المسدس في الحافظة دون أي يد بالقرب منه، مما يؤكد القلق البالغ الذي أثاره هذا الأمر بالنسبة له ولوكالات إنفاذ القانون الأخرى. واكتشف فلاورز أن مقاطعة باسكو بولاية فلوريدا توقفت بالفعل عن استخدام السلاح بسبب مخاوف مماثلة.

ردًا على هذه الحوادث، اتخذ مكتب عمدة مقاطعة إنديان ريفر قرارًا بالتحول إلى FN 509 باعتباره سلاحًا ناريًا قياسيًا جديدًا. يستخدم قسم شرطة لوس أنجلوس هذا النموذج أيضًا. وقد تحول الآن جميع النواب داخل الوكالة إلى حمل FN 509، حيث أعرب شريف فلاورز عن رضاه وثقته في السلاح الجديد.

جاء الانتقال إلى FN 509 بتكلفة 136,000 ألف دولار، تغطي شراء 370 بندقية وحافظة. يأمل شريف فلاورز أنه من خلال مشاركة خبراتهم، سيعيد قادة إنفاذ القانون الآخرون النظر في استخدام Sig P320 لتقليل المسؤوليات المحتملة التي يفرضها.

ومن المتوقع أن يتعافى النائب زاكاري سيلديس، الذي عانى من التسريح غير المقصود، بشكل كامل ويستأنف مهامه الدورية في بداية عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، فهو يرفع دعوى قضائية ضد شركة SIG Sauer، الشركة المصنعة لـ Sig P320، لينضم إلى شركات قانونية أخرى مماثلة. القضايا المرفوعة ضد الشركة.

تواصلت WPTV مع SIG Sauer للتعليق لكنها لم تتلق ردًا حتى وقت كتابة هذه السطور.