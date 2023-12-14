اكتشاف ثغرات جديدة في هواتف سامسونج المحمولة

ملخص: أصدرت الحكومة الهندية تحذيرًا شديد الخطورة فيما يتعلق بنقاط الضعف المتعددة في هواتف سامسونج المحمولة. يمكن أن تسمح نقاط الضعف هذه، التي حددها فريق الاستجابة لطوارئ الكمبيوتر في الهند (CERT-In)، للمهاجمين بتجاوز القيود الأمنية، والوصول إلى المعلومات الحساسة، وتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية على الأنظمة المستهدفة. وتؤثر الثغرات الأمنية على إصدارات Samsung Mobile Android 11 و12 و13 و14.

تشمل نقاط الضعف الموجودة في منتجات سامسونج جوانب مختلفة من نظام سامسونج البيئي. تتضمن بعض المشكلات التي تم تحديدها التحكم غير الصحيح في الوصول في ميزات Knox، وخلل في تجاوز الأعداد الصحيحة في برنامج التعرف على الوجه، ومشكلات الترخيص في تطبيق AR Emoji، والمعالجة غير الصحيحة للأخطاء في برنامج أمان Knox، من بين مشكلات أخرى.

يمكن أن يكون للاستغلال الناجح لهذه الثغرات الأمنية عواقب وخيمة، بما في ذلك الوصول إلى المعلومات الحساسة، وتعريض النظام المستهدف للخطر، وتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية. تشمل الأجهزة المعرضة لهذه الثغرات الأمنية سلسلة Galaxy S23 وGalaxy Flip 5 وGalaxy Fold 5 وأجهزة Samsung الأخرى التي تعمل بإصدارات Android المتأثرة.

لحماية هاتفك من نقاط الضعف هذه، من الضروري اتخاذ بعض التدابير الاحترازية. أولاً، يجب على المستخدمين تطبيق التحديثات الأمنية الصادرة عن Samsung على الفور من خلال الانتقال إلى الإعدادات > تحديث البرنامج > التنزيل والتثبيت. يساعد التحقق بانتظام من وجود تحديثات والحفاظ على تحديث التطبيقات أيضًا على ضمان تطبيق أحدث تصحيحات الأمان وأن التطبيقات القديمة لا تحتوي على ثغرات أمنية قابلة للاستغلال. ويُنصح بتوخي الحذر عند استخدام الأجهزة المتأثرة وعند التعامل مع مصادر غير موثوقة أو تطبيقات غير معروفة.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على المستخدمين تنزيل التطبيقات فقط من مصادر موثوقة، مثل متجر Google Play، وتجنب النقر على الروابط الموجودة في رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل الواردة من مرسلين غير معروفين، لأن ذلك قد يؤدي إلى مواقع التصيد الاحتيالي التي تهدف إلى سرقة المعلومات الشخصية.

ومن خلال اتخاذ هذه الخطوات، يمكن للمستخدمين تقليل المخاطر المرتبطة بنقاط الضعف التي تم تحديدها وحماية هواتفهم المحمولة من سامسونج من الهجمات المحتملة.